الإثنين 13 يناير 2025
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رياضة

موعد مباراة المصري وفاركو في الدوري

المصري البورسعيدي،
المصري البورسعيدي، فيتو

يستعد فريق المصري  لمباراته القادمة ببطولة الدوري المصري الممتاز، بعد تعادل الفريق البورسعيدي مع إنيمبا النيجيري ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

 

موعد مباراة المصري وفاركو بالدوري المصري

ويحل فريق فاركو ضيفا علي نظيره المصري البورسعيدي في السابعة مساء الخميس القادم باستاد برج العرب ضمن لقاءات الجولة الثامنة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وطلب مسئولو النادي المصري نقل المباراة الي برج العرب بدلا من استاد السويس تجنبا لتعرض لاعبيه للارهاق بعد قرار الاتحاد الافريقي لكرة القدم باقامة مباراة بلاك بولز بالجولة الاخيرة بالكونفدرالية باستاد برج العرب.

 

اتحاد الكرة يقرر تأجيل مباراة المصري ووادي دجلة بكأس مصر

 

وقررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، تأجيل مباراة دور الـ ٣٢ من بطولة كأس مصر موسم 2025/2024 والتي تجمع بين الفريق الأول للكرة بالنادي المصري ونظيره فريق وادي دجلة لتقام على ستاد السويس الجديد في الثانية والنصف عصر يوم الثلاثاء الموافق الرابع من فبراير المقبل بدلًا من موعدها السابق والمحدد سلفا في الثانية والنصف عصر الأربعاء المقبل الموافق الثامن من يناير الجاري.
وجاء هذا القرار بناء على ارتباط المصري بالسفر إلى نيجيريا لمباراته بالجولة الخامسة من دور المجموعات للنسخة الثانية والعشرين لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتي جمعته بمضيفه فريق إنيمبا النيجيري 

وغادرت بعثة النادي المصري منذ قليل مدينة لاجوس النيجيرية  متجهة الي القاهرة بعد خوضها مباراة انيمبا النيجيري بدور المجموعات بالبطولة الكونفدرالية.


ومن المنتظر ان تصل بعثة المصري البورسعيدي إلى أرض الوطن في الثامنة والنصف مساء اليوم الاثنين

 

مباراة المصري وإنيمبا 

تعادل فريق النادي المصري، مع إنيمبا النيجيري بهدف لمثله،  في الجولة الخامسة بالمجموعة الرابعة من دور المجموعات، للنسخة الثانية والعشرين لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية على ستاد جودسويل أكبابيو بمدينة أويو النيجيرية.

أحرز هدف المصري البورسعيدي محمد هاشم في الدقيقة 8 وتعادل لانيمبا افياني في الدقيقة 46.

ويتواجد المصري البورسعيدي، برفقة الزمالك حامل لقب كأس الكونفدرالية في المجموعة الرابعة ببطولة كأس الكونفدرالية 2025.

وتضم المجموعة الرابعة الزمالك والمصري بجانب إنيمبا النيجيري وبلاك بولز الموزمبيقي.

 

صراع المصري وانيمبا في التاهل الي ربع نهائي الكونفدرالية

الكونفدرالية، ويتنافس المصري البورسعيدي، الذي يمتلك 6 نقاط، وإنيمبا النيجيري صاحب الـ5 نقاط وبلاك بولز علي التذكرة الثانية في الجولة السادسة والأخيرة.

وحسم نادي الزمالك تأهله لدور الـ 8، من بطولة الكونفدرالية 2025 بعدما تصدر قمة المجموعة الرابعة مع نهاية الجولة الخامسة.

 

ترتيب المجموعة الرابعة في الكونفدرالية 
 

1- الزمالك برصيد 11 نقاط.

2- المصري برصيد 6 نقاط.

3- إنيمبا النيجيري برصيد 5 نقاط.

4- بلاك بولز الموزمبيقي برصيد 4 نقاط.

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