الأحد 12 يناير 2025
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رياضة

المصري في مهمة صعبة أمام إنيمبا النيجيري من أجل تذكرة التأهل بالكونفدرالية

المصري البورسعيدى،
المصري البورسعيدى، فيتو

يلتقي فريق المصري البورسعيدي مضيفه فريق إنيمبا النيجيري على ستاد جودسويل أكبابيو في بمدينة أويو النيجيرية في السادسة مساء اليوم الأحد بالجولة الخامسة من دور المجموعات (المجموعة الرابعة) للنسخة الثانية والعشرين لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

مباراة المصري وإنيمبا النيجيري

ويسعى فريق المصري إلى تحقيق الفوز كخطوة نحو التأهل إلى ربع نهائي الكونفيدرالية.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبلاك بولز 

تنقل مباراة انيمبا والمصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ترتيب مجموعة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

ويتصدر الزمالك ترتيب مجموعته في الكونفدرالية قبل جولتين من نهاية دور المجموعات برصيد 8 نقاط، فيما يأتي المصري البورسعيدي في المركز الثاني برصيد 5 نقاط، ثم بلاك بولز ثالثا برصيد 4 نقاط، وبنفس عدد النقاط يأتي إنيمبا النيجيري في المركز الرابع.

1- الزمالك: 8 نقاط

2- المصري البورسعيدي: 5 نقاط 

3- بلاك بولز: 4 نقاط.

4-  إنيمبا: 4 نقاط

 

تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة المصري وإنيمبا 

وخلال الاجتماع الفني للمباراة تم الاتفاق على كافة الترتيبات المتعلقة بالمباراة، حيث سيرتدي المصري البورسعيدي  الطاقم الأبيض الكامل وسيرتدي حارس المصري اللون الأخضر، فيما سيرتدي فريق إنيمبا الطاقم الأزرق  بالكامل وسيرتدي حارسه اللون الأصفر.

وترأس الاجتماع مراقب المباراة الغاني بروسبير هاريسون أدو، بحضور مراقب الحكام  الأثيوبي جيزاتي أليميو  والمنسق العام للمباراة أمادو  نجويما من غينيا الاستوائية والمنسقة الأمنية للمباراة  ليديا ياكو دونكور والمنسق الإعلامي للمباراة النيجيري اديمولا اولاجايري وكذلك حكم الساحة الصومالي عمر عبد القادر أرتان.

ومثل المصري في الاجتماع محمود جابر، المدير الإداري للفريق والدكتور محمود  الشحات، طبيب الفريق  وإبراهيم غانم، مسئول المهمات.

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