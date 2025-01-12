الأحد 12 يناير 2025
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رياضة

المصري يتعادل مع إنيمبا 1/1 في الكونفدرالية

المصري البورسعيدي،
المصري البورسعيدي، فيتو

تعادل فريق النادي المصري، مع إنيمبا النيجيري بهدف لمثله،  في الجولة الخامسة بالمجموعة الرابعة من دور المجموعات، للنسخة الثانية والعشرين لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية على ستاد جودسويل أكبابيو بمدينة أويو النيجيرية.

مباراة المصري وإنيمبا 

أحرز هدف المصري البورسعيدي محمد هاشم في الدقيقة 8 وتعادل لانيمبا افياني في الدقيقة 46.

تشكيل المصري أمام إنيمبا

وأعلن علي ماهر المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري، عن تشكيلته المختارة لخوض مباراته أمام  فريق إنيمبا النيجيري. 

وضمت التشكيلة الأساسية كلا من:

 محمود جاد لحراسة المرمى.

أحمد عيد، محمد هاشم، خالد صبحي، حسن علي لخط الظهر.

محمود حمادة، سامادو أتدجيكو كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط.

فخر الدين بن يوسف، خالد الغندور، محمد الشامي كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد صلاح محسن.

فيما ضمت قائمة البدلاء محمود حمدي، محمد دبش، عمرو سعداوي، يوسف الجوهري،  محمد مخلوف، أحمد القرموطي، كريم بامبو، عبد الرحيم دغموم،  بابا بادجي.

تشكيل إنيمبا أمام المصري 

وأعلن لورانس أوكايجبو المدير الفني لفريق إنيمبا عن تشكيلته المختارة لخوض مباراته بضيفه فريق المصري البورسعيدي 

وضمت التشكيلة الأساسية كلا من هنري أني لحراسة المرمى.

أوانا اينو، سومياري ألالييو، شيكاموسو، شيميري أوكاديكي  لخط الظهر.

انوسينت اوكي، نويكي كالو، أليجاه أكاني لخط الوسط.

جوزيف أتولي، افياني، أكيني أوازي لخط الهجوم.

فيما ضمت قائمة البدلاء عبد الله زالي، أكيمديناشي ايمو، اوفوكو برنارد، شيدبيري نناشي، باسكال ايزي، عبد الله فاتاي،  شيدرا ايزي، براون أدي.

ترتيب مجموعة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

1- الزمالك: 11 نقاط

2- المصري البورسعيدي: 6 نقاط 

3-  إنيمبا: 5 نقاط

4- بلاك بولز: 4 نقاط.

 

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