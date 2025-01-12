الأحد 12 يناير 2025
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رياضة

الكونفدرالية، المصري يتقدم علي إنيمبا بهدف في الشوط الأول

المصري البورسعيدي،
المصري البورسعيدي، فيتو

تقدم فريق النادي المصري، علي إنيمبا النيجيري بهدف دون رد، في الشوط الأول  لمباراته بالجولة الخامسة بالمجموعة الرابعة من دور المجموعات للنسخة الثانية والعشرين لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية على ستاد جودسويل أكبابيو بمدينة أويو النيجيرية.

مباراة المصري وإنيمبا 

أحرز هدف المصري محمد هاشم في الدقيقة 8.

تشكيل المصري امام إنيمبا

أعلن علي ماهر المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري، عن تشكيلته المختارة لخوض مباراته بالجولة الخامسة من دور المجموعات بالبطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتي تجمعه بمضيفه فريق إنيمبا النيجيري. 

وضمت التشكيلة الأساسية كلا من:

 محمود جاد لحراسة المرمى.

أحمد عيد، محمد هاشم، خالد صبحي، حسن علي لخط الظهر.

محمود حمادة، سامادو أتدجيكو كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط.

فخر الدين بن يوسف، خالد الغندور، محمد الشامي كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد صلاح محسن.

فيما ضمت قائمة البدلاء محمود حمدي، محمد دبش، عمرو سعداوي، يوسف الجوهري،  محمد مخلوف، أحمد القرموطي، كريم بامبو، عبد الرحيم دغموم،  بابا بادجي.

تشكيل إنيمبا أمام المصري 

وأعلن لورانس أوكايجبو المدير الفني لفريق إنيمبا عن تشكيلته المختارة لخوض مباراته بالجولة الخامسة من دور المجموعات بالبطولة الكونفيدرالية والتي تجمعه بضيفه فريق المصري البورسعيدي 

وضمت التشكيلة الأساسية كلا من هنري أني لحراسة المرمى.

أوانا اينو، سومياري ألالييو، شيكاموسو، شيميري أوكاديكي  لخط الظهر.

انوسينت اوكي، نويكي كالو، أليجاه أكاني لخط الوسط.

جوزيف أتولي، افياني، أكيني أوازي لخط الهجوم.

فيما ضمت قائمة البدلاء عبد الله زالي، أكيمديناشي ايمو، اوفوكو برنارد، شيدبيري نناشي، باسكال ايزي، عبد الله فاتاي،  شيدرا ايزي، براون أدي.

ترتيب مجموعة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

ويتصدر الزمالك ترتيب مجموعته في الكونفدرالية قبل جولتين من نهاية دور المجموعات برصيد 8 نقاط، فيما يأتي المصري البورسعيدي في المركز الثاني برصيد 5 نقاط، ثم بلاك بولز ثالثا برصيد 4 نقاط، وبنفس عدد النقاط يأتي إنيمبا النيجيري في المركز الرابع.

1- الزمالك: 8 نقاط

2- المصري البورسعيدي: 5 نقاط 

3- بلاك بولز: 4 نقاط.

4-  إنيمبا: 4 نقاط

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