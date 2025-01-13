أعراض التهاب الشعب الهوائية، وطرق العلاج والوقاية

التهاب الشعب الهوائية (النزلة الشعبية)، هو التهاب في مجاري الهواء المؤدية إلى الرئتين (القصبة الهوائية والشعب الهوائية) وتمتلئ بالمخاط، ويصاب الشخص بسعال مزعج، بينما يحاول الجسم التخلص من المخاط.

وقد يستمر السعال لمدة أسبوعين أو أكثر، وعادة ما يحدث التهاب الشعب الهوائية الحاد بسبب فيروس ويختفي من تلقاء نفسه، أما التهاب الشعب الهوائية المزمن فلا يختفي أبدًا، ولكن يمكن السيطرة عليه، وفقًا لموقع “Cleveland Clinic” الطبي.

ما هو التهاب الشعب الهوائية؟

التهاب الشعب الهوائية هو التهاب في مجاري الهواء المؤدية إلى الرئتين.

عندما تتهيج مجاري الهواء (القصبة الهوائية والشعب الهوائية)، فإنها تتورم وتمتلئ بالمخاط، مما يتسبب في السعال، وقد يستمر السعال لأيام أو أسبوعين، وهو العرض الرئيسي لالتهاب الشعب الهوائية.

الفيروسات هي السبب الأكثر شيوعًا لالتهاب الشعب الهوائية الحاد، ويمكن أن يسبب الدخان وغيره من المهيجات التهاب الشعب الهوائية الحاد والمزمن.

أعراض التهاب الشعب الهوائية

السعال المستمر الذي يستمر لمدة أسبوع إلى ثلاثة أسابيع هو العرض الرئيسي لالتهاب الشعب الهوائية، وعادة ما يخرج البلغم عند السعال بسبب التهاب الشعب الهوائية، ولكن قد يحدث سعال جاف بدلًا من ذلك، وقد يسمع المريض أيضًا صوت صفير أو خشخشة عند التنفس.

قد يعاني من أعراض أخرى، بما في ذلك:

ضيق التنفس (ضيق التنفس).

حمى.

رشح الأنف.

تعب (إرهاق).

أسباب التهاب الشعب الهوائية

غالبًا ما يصاب الشخص بالتهاب الشعب الهوائية بسبب فيروس، ومع ذلك، فإن أي شيء تقريبًا يهيج مجاري الهواء يمكن أن يسببه.

وتشمل الأسباب المعدية وغير المعدية لالتهاب الشعب الهوائية ما يلي:

الفيروسات، وتشمل الفيروسات التي تسبب التهاب الشعب الهوائية الأنفلونزا، والفيروس المخلوي التنفسي (RSV)، والفيروس الغدي، والفيروس الأنفي (نزلات البرد الشائعة) وفيروس كورونا.

البكتيريا، تشمل البكتيريا التي تسبب التهاب الشعب الهوائية البورديتيلا السعال الديكي، والالتهاب الرئوي الميكوبلازما، والالتهاب الرئوي الكلاميديا.

التلوث.

تدخين السجائر.

هل التهاب الشعب الهوائية معدي؟

التهاب الشعب الهوائية نفسه - التهاب مجاري الهواء - ليس معديا، ولكن الفيروسات والبكتيريا التي يمكن أن تسببه معدية، وعلى سبيل المثال، إذا كان مريضًا بالأنفلونزا، فقد يصاب بالتهاب الشعب الهوائية أيضًا، ولكن عندما تنتقل الأنفلونزا، فإن مجاري الهواء لديه لا تلتهب.

علاج التهاب الشعب الهوائية

لا يتم علاج التهاب الشعب الهوائية الحاد عادة بالأدوية، وإذا كان الشخص مصابًا بالأنفلونزا وبدأت الأعراض خلال اليومين الماضيين، فقد يصف الطبيب مضادات الفيروسات للمساعدة في التخلص منها بشكل أسرع.

نظرًا لأن التهاب الشعب الهوائية لا يحدث أبدًا بسبب البكتيريا، فإن المضادات الحيوية لن تساعد على التحسن وقد تجعل الشخص يشعر بسوء.

ما هي الأدوية المستخدمة لعلاج التهاب الشعب الهوائية؟

من المحتمل ألا يصف الطبيب أدوية لعلاج التهاب الشعب الهوائية، وفي بعض الحالات، يمكن استخدام الأدوية للمساعدة في الأعراض أو لعلاج السبب الأساسي، بما في ذلك:

الأدوية المضادة للفيروسات، إذا كان التهاب الشعب الهوائية ناتجًا عن الأنفلونزا، فقد يصف الطبيب دواءً مضادًا للفيروسات، إذا بدء في تناول مضادات الفيروسات بسرعة بعد بدء الأعراض، فقد يشعر بتحسن في وقت أقرب.

موسعات الشعب الهوائية، قد يصف الطبيب موسعات الشعب الهوائية (دواء يساعد في فتح مجاري الهواء) إذا كان يعاني من صعوبة في التنفس.

الأدوية المضادة للالتهابات، ويصف الطبيب الكورتيكوستيرويدات والأدوية الأخرى لتقليل الالتهاب.

مثبطات السعال، يساعد مثبطات السعال التي تُصرف دون وصفة طبية أو بوصفة طبية في علاج السعال المزعج، ويشمل ذلك ديكستروميثورفان وبنزوناتات.

المضادات الحيوية، من غير المرجح أن يتم علاج بالمضادات الحيوية لالتهاب الشعب الهوائية.

علاج مرض الانسداد الرئوي المزمن/الربو، إذا كان الشخص مصابًا بمرض الانسداد الرئوي المزمن أو الربو، فقد يستخدم مقدم الرعاية أدوية إضافية أو علاجات تنفسية لالتهاب الشعب الهوائية المزمن.

الوقاية من خطر الإصابة بالتهاب الشعب الهوائية

أفضل طريقة لتقليل خطر الإصابة بالتهاب الشعب الهوائية هي تجنب الإصابة بالفيروسات وغيرها من أسباب تهيج الرئة، وتشمل الطرق المحددة لتقليل المخاطر ما يلي:

حاول تجنب التواجد حول أشخاص آخرين إذا كنت أو قد يكونون مرضى، وهذا صحيح بشكل خاص في أشهر الشتاء عندما يتجمع الناس في الداخل.

تجنب الدخان وغيره من المواد المهيجة.

إذا كان الشخص يعاني من الربو أو الحساسية، فيجب تجنب أي محفزات (بما في ذلك الحيوانات الأليفة والغبار وحبوب اللقاح).

قم بتشغيل جهاز ترطيب، من غير المرجح أن يهيج الهواء الرطب الرئتين.

الحصول على قسط كبير من الراحة.

تناول نظامًا غذائيًا صحيًا.

غسل اليد كثيرًا بالماء والصابون.

التأكد من الحصول على أحدث لقاحات الإنفلونزا والالتهاب الرئوي وكوفيد-19.

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