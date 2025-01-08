الأربعاء 08 يناير 2025
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صحة ومرأة

6 تعليمات من وزارة الصحة للوقاية من نزلات البرد المتكررة

نزلات البرد، فيتو
نزلات البرد، فيتو

في ظل تكرار الإصابة بنزلات البرد في موسم الشتاء وإمكانية إصابة الإنسان بأكثر من فيروس في وقت واحد بموسم الشتاء والذي يعتبر موسم العدوى التنفسية، وجهت وزارة الصحة نصائح للوقاية من الإصابة بنزلات البرد المتكررة في الشتاء.

نصائح للحماية من نزلات البرد المتكررة

 

ونصحت وزارة الصحة بأهمية تطبيق هذه التعليمات:

١- تقوية جهاز المناعة وذلك عن طريق ممارسة الرياضة يوميًا

٢-الامتناع عن التدخين

٣-تناول الطعام الصحي خاصة الخضار والفاكهة الطازجة.

٤-النوم لساعات كافية

٥-شرب الماء بشكل مستمر

٦- التهوية السليمة للمنزل في فصل الشتاء

 

ونزلات البرد هي مجموعة من الأعراض التي تؤثر على الجهاز التنفسي العلوي، وتشمل:
1- سعال.

2- حمى.

3- صعوبة التنفس.

4- ألم الحلق.

5- انسداد الأنف.

6-نزيف من الأنف.

7- ألم الرأس.

8- التهاب العينين.

9- إرهاق.

طرق العلاج لنزلات البرد


 

وتتضمن طرق العلاج لنزلات البرد:

1-الراحة.

2- شرب السوائل الدافئة 

3- تناول الأدوية المخففة للأعراض مثل الباراسيتامول.

4- استخدام البخاخات الأنفية.

5- تناول الأدوية المضادة للفيروسات.

6- تناول الأدوية المضادة للحساسية.

 

وتتضمن طرق الوقاية

1-غسل اليدين بالماء والصابون.

2- ارتداء الكمامة.

3-تجنب الأماكن المزدحمة.

4- تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن.

5-ممارسة الرياضة بانتظام.

 

من جانبه أكد استشاري الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح أن دور البرد المنتشر ليس له مضاعفات خطيرة، مشيرا إلى أن أغلب الإصابات هي عدوى عائلية تصيب كل أفراد الأسرة.

وأوضح أن العدوى الفيروسية المنتشرة علاجها بالتغذية الجيدة واستخدام خافض الحرارة، مؤكدا أنه يمكن الشفاء منها خلال أسبوع.

 

وتابع حديثه بأن يمكن أن يصاب الإنسان بأكثر من نوع عدوى فيروسية في نفس الموسم.

 

وقال الدكتور أمجد الحداد، إن دور البرد المنتشر حاليًّا بين المصريين عبارة عن مجموعة فيروسات تنفسية قد تكون فيروس برد أو الفيروس المخلوي التنفسي أو الإنفلونزا أو متحور كورونا.

وأوضح إستشاري الحساسية والمناعة أن ٨٠ % من الإصابات يتم شفاؤها اعتمادًا على قوة المناعة في جسم الإنسان وتقضي على المرض، مع الراحة وشرب السوائل الدافئة.

هل يجب تناول مضاد حيوي؟

 

وأكد استشاري الحساسية والمناعة أنه لا يوجد حاجة لتناول مضاد حيوي لعلاج دور البرد المنتشر.

أكدت وزارة الصحة أهمية تطعيم الإنفلونزا مع بداية موسم الشتاء للحماية من مضاعفات فيروس الإنفلونزا خاصة، وأن فيروس الإنفلونزا يتعرض لتحورات متعددة تسبب حدة الإصابة والأعراض.

أهمية تناول تطعيم الإنفلونزا في موسم الشتاء 

 

أوضح استشاري الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إن تلقي تطعيم الإنفلونزا يمكنه أن يقلل من أعراض دور البرد المنتشر حاليا، والذي يعتبر أحد أنواع العدوى التنفسية المنتشرة في موسم الشتاء.

فيروسات تنتشر في موسم الشتاء 

 

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وقال استشاري الحساسية والمناعة إن العدوى المنتشرة نوع من ٤ فيروسات تظهر في موسم الشتاء، إما فيروس الإنفلونزا أو البرد أو الفيروس المخلوي التنفسي أو تحورات فيروس كورونا.

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