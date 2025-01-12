المشدد 6 سنوات لفني دعاية وإعلان لاتجاره في الهيروين

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السابعة، السجن المشدد بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات لفنى دعاية وإعلان وتغريمه غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لاتجاره في الهيروين بدائرة قسم شرطة أول العبور محافظة القليوبية.



الإحالة إلى المحاكمة الجنائية بشبرا الخيمة

صدر الحكم برئاسة المستشار هانى فتحى عباس مطاوع، وعضوية المستشارين أحمد شحاته هلال، وماجد حسني فوزى، ومحمد سعد الدين محمد، وأمانة سر ماهر الشوبرى.

أحالت النيابة العامة المتهم "محمد.ج.م.ع" ٢٢ سنة - فني دعاية وإعلان، مقيم الحي الثاني العبور محافظة القليوبية، في القضية رقم ٨١٤٦ لسنة ٢٠٢٤ قسم شرطة أول العبور والمقيدة برقم ٣٤٩٧ لسنة ٢٠٢٤ كلى جنوب بنها، لأنه بتاريخ ٢٠٢٤/٩/٣٠، بدائرة قسم شرطة أول العبور محافظة القليوبية، أحرز جوهرًا مخدرًا (هيروين) وكان ذلك بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.



تحريات المباحث بشبرا الخيمة

أكدت تحريات ضابط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بإتجار المتهم في المواد المخدرة وبتفتيشه عثر بملابسه على كيس بلاستيكي شفاف يحوي لفافات ورقية بكل منها مسحوق جوهر الهيروين المخدر وكذا مبلغ مالي وهاتف وبمواجهته أقر بإحرازه المضبوطات للإتجار والمبلغ المالي حصيلته والهاتف لتسهيله اتصالًا.

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