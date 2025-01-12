الأحد 12 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

المؤبد لتاجر وتغريمه 500 ألف جنيه لاتجاره في الهيروين بالقليوبية

جنايات شبرا الخيمة،فيتو
جنايات شبرا الخيمة،فيتو

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السابعة، السجن المشدد بالسجن المؤبد لتاجر وتغريمه غرامة مالية قدرها 500 ألف جنيه لاتجاره في الهيروين والحشيش وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدائرة قسم شرطة أول العبور محافظة القليوبية.

txt

جنايات شبرا تقضي بالسجن المشدد 15 عاما لمحامٍ مزيف وصاحب شركة توكيلات

txt

أسعار سبائك الذهب في ختام تداولات اليوم الأحد 12 يناير 2025

جنايات شبرا تقضي المشدد وغرامة قدرها 500 ألف جنيه بالقليوبية 


صدر الحكم برئاسة المستشار هانى فتحى عباس مطاوع، وعضوية المستشارين أحمد شحاته هلال، وماجد حسني فوزى، ومحمد سعد الدين محمد، وأمانة سر ماهر الشوبرى.


الإحالة إلى المحاكمة الجنائية بشبرا الخيمة 
أحالت النيابة العامة المتهم "على.ا.ع.ا ٢٦ سنة - اسم الشهرة علي الدية، المهنة تاجر - العنوان مساكن المستقبل الشباب العبور القليوبية في القضية رقم ٦٥٥٠ لسنة ٢٠٢٤ قسم اول العبور والمقيدة برقم ٢٥٦٤ لسنة ٢٠٢٤ كلي جنوب بنها، لأنه في يوم ١٣ / ٨ / ٢٠٢٤ بدائرة قسم شرطة أول العبور محافظة القليوبية حاز واحرز جوهرین مخدرين هيروين وحشيش وكان ذلك بقصد الاتجار في غير الأحوال

استطرد أمر الإحالة بشبرا الخيمة  ان المتهم حاز بغير ترخیص سلاحا ناريا غير مششخن " بندقية خرطوش المصرح بها قانونا.".

وأوضح أمر الإحالة ان المتهم حاز ذخائر عدد 9 طلقات مما تستخدم علي السلاح الناري موضوع الاتهام السابق دون ان يكون مرخص له بحيازته او احرازه.

جنايات شبرا الخيمة تعاقب متهمين باتجاره في المواد المخدرة بالقليوبية

أكدت تحريات محمد عبد العزيز فهمى على الجمل - نقيب شرطة ومفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بضبطه للمتهم بإذن صدر لتحرياته باتجاره في المواد المخدرة حال خروجه من منزلة والسيارتين خاصته، وانتزاع حقيبة كتفه بفضها تبين بها ۲۰ أسطوانة للهيروين وعدد ٣ اطباق لنبات الحشيش المخدر وعدد ٢٠ قطعة للحشيش المخدر ومبلغ مالي وميزان حساس، وبتفتيشه عثر معه علي مبلغ مالي وهاتف محمول وبتفتيش السيارتين عثر بالأولي علي عدد ١٠ أسطوانة للهيروين وسلاح ناري بندقية خرطوش بجوارها ذخيرتها بعدد 9 طلقات، وبالثانية علي 7 أسطوانات للهيروين. وبمواجهته اقر بإحرازه المضبوطات للاتجار والمبالغ المالية حصيلته والهاتف المحمول لتسهيله اتصالًا والميزان لتسهيله تجزئة والسلاح والذخيرة للدفاع عن تجارته.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جنايات شبرا الخيمة محكمة جنايات شبرا الخيمة محكمة جنايات شبرا محافظة القليوبية

مواد متعلقة

محافظ القليوبية يتابع أعمال رصف الطرق والشوارع ضمن الخطة الاستثمارية

ضوابط تعليم القليوبية في لجان امتحانات نصف العام

إحالة قاتل أولاده الأربعة في القليوبية للمحاكمة الجنائية

خلال مشاركته في قداس عيد الميلاد ببنها، محافظ القليوبية يؤكد على أهمية الوحدة الوطنية

ads

الأكثر قراءة

احتفالات وفرحة عارمة للاعبي برشلونة بعد التتويج بالسوبر الإسباني (فيديو)

الخارجية تكشف حقيقة توتر العلاقات المصرية مع الإمارات والسعودية

برشلونة يكتسح ريال مدريد 5-2 ويتوج بطلا لكأس السوبر الإسباني

الخارجية تكشف عن خسائر مادية للجالية المصرية في حرائق لوس أنجلوس

صورة لوزيرة خارجية ألمانيا تثير أزمة جديدة للحكومة السورية (فيديو)

الحزن يسيطر على لاعبي ريال مدريد بعد خسارة السوبر الإسباني أمام برشلونة (صور)

لوائح فيفا تهدد صفقة انتقال تريزيجيه إلى الأهلي

ارتفاع كبير في سعر الكتكوت الأبيض والبط بالأسواق اليوم الأحد

منوعات

المزيد

باليساديس أكبرها، خرائط لحرائق لوس أنجلوس وامتدادها تكشف فداحة الوضع

تلميذ تونسي فى المرحلة الإعدادية يلقى قنبلة مولوتوف على مدرسته

حرائق لوس أنجلوس، النار تحرق أحياء كاملة وتحولها إلى رماد (صور)

مقتل مهرب مخدرات في اشتباك على حدود الأردن

المزيد

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق اليوم الأحد 12-1-2025

كم سجل سعر الأرز بالأسواق اليوم الأحد 12-1-2025؟

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

10 معلومات عن معرض القاهرة الدولى للكتاب 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

«والنجم والشجر يسجدان»، محمد سيد طنطاوي يوضح اختلاف العلماء في معنى النجم

كصيام الدهر، الأزهر للفتوى يوضح فضل صيام الأيام البيض من شهر رجب

تفسير رؤية تنظيف الأسنان في المنام وعلاقته بانتهاء  المشاكل الزوجية

المزيد
الجريدة الرسمية