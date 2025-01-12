المؤبد لتاجر وتغريمه 500 ألف جنيه لاتجاره في الهيروين بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السابعة، السجن المشدد بالسجن المؤبد لتاجر وتغريمه غرامة مالية قدرها 500 ألف جنيه لاتجاره في الهيروين والحشيش وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدائرة قسم شرطة أول العبور محافظة القليوبية.

جنايات شبرا تقضي المشدد وغرامة قدرها 500 ألف جنيه بالقليوبية



صدر الحكم برئاسة المستشار هانى فتحى عباس مطاوع، وعضوية المستشارين أحمد شحاته هلال، وماجد حسني فوزى، ومحمد سعد الدين محمد، وأمانة سر ماهر الشوبرى.



الإحالة إلى المحاكمة الجنائية بشبرا الخيمة

أحالت النيابة العامة المتهم "على.ا.ع.ا ٢٦ سنة - اسم الشهرة علي الدية، المهنة تاجر - العنوان مساكن المستقبل الشباب العبور القليوبية في القضية رقم ٦٥٥٠ لسنة ٢٠٢٤ قسم اول العبور والمقيدة برقم ٢٥٦٤ لسنة ٢٠٢٤ كلي جنوب بنها، لأنه في يوم ١٣ / ٨ / ٢٠٢٤ بدائرة قسم شرطة أول العبور محافظة القليوبية حاز واحرز جوهرین مخدرين هيروين وحشيش وكان ذلك بقصد الاتجار في غير الأحوال

استطرد أمر الإحالة بشبرا الخيمة ان المتهم حاز بغير ترخیص سلاحا ناريا غير مششخن " بندقية خرطوش المصرح بها قانونا.".

وأوضح أمر الإحالة ان المتهم حاز ذخائر عدد 9 طلقات مما تستخدم علي السلاح الناري موضوع الاتهام السابق دون ان يكون مرخص له بحيازته او احرازه.

جنايات شبرا الخيمة تعاقب متهمين باتجاره في المواد المخدرة بالقليوبية

أكدت تحريات محمد عبد العزيز فهمى على الجمل - نقيب شرطة ومفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بضبطه للمتهم بإذن صدر لتحرياته باتجاره في المواد المخدرة حال خروجه من منزلة والسيارتين خاصته، وانتزاع حقيبة كتفه بفضها تبين بها ۲۰ أسطوانة للهيروين وعدد ٣ اطباق لنبات الحشيش المخدر وعدد ٢٠ قطعة للحشيش المخدر ومبلغ مالي وميزان حساس، وبتفتيشه عثر معه علي مبلغ مالي وهاتف محمول وبتفتيش السيارتين عثر بالأولي علي عدد ١٠ أسطوانة للهيروين وسلاح ناري بندقية خرطوش بجوارها ذخيرتها بعدد 9 طلقات، وبالثانية علي 7 أسطوانات للهيروين. وبمواجهته اقر بإحرازه المضبوطات للاتجار والمبالغ المالية حصيلته والهاتف المحمول لتسهيله اتصالًا والميزان لتسهيله تجزئة والسلاح والذخيرة للدفاع عن تجارته.

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