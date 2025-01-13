الإثنين 13 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

إعلام إسرائيلي: 80% من قادة لواء جفعاتي قتلوا أو جرحوا بحرب غزة

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

 ذكرت صحيفة إسرائيل اليوم، أن 80% من قادة لواء جفعاتي بجيش الاحتلال الإسرائيلي قتلوا أو جرحوا في العدوان على قطاع غزة

وفي وقت سابق من اليوم الإثنين أعلن الناطق العسكري باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، في بيان، عن مقتل 10 جنود وإصابة العشرات في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي  خلال الـ72 ساعة الأخيرة في شمال قطاع غزة.

 

مقتل أكثر من 10 جنود إسرائيليين في غزة خلال 72 ساعة

وقال أبو عبيدة  إنه "بعد أكثر من 100 يوم على عملية التدمير الشامل والإبادة الجماعية التي ينفذها الجيش العدو شمال قطاع غزة، لا يزال مجاهدونا يكبدونه خسائر فادحة ويسددون له ضربات قاسية خلفت خلال الساعات الـ 72 الأخيرة أكثر من 10 قتلى وعشرات الإصابات".

txt

استشهاد 33 فلسطينيًّا بقصف إسرائيلي استهدف عدة مناطق في غزة

خسائر جيش الاحتلال الإسرائيلي 

 وأضاف  أن "الخسائر في صفوف جيش الاحتلال هي أكثر بكثير مما يعلنه، وسيندحر العدو عن شمال القطاع خائبا يجر أذيال الخزي دون أن يتمكن من كسر شوكة المقاومة، وإن الإنجاز الوحيد الذي حققه هو الدمار والخراب والمجازر بحق الأبرياء".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

خسائر جيش الاحتلال جيش الاحتلال غزة لواء جفعاتي

مواد متعلقة

ضحيتهما 117 شهيدا ومصابا، جيش الاحتلال يرتكب مجزرتين بغزة

معاريف: جيش الاحتلال الإسرائيلي يغير أساليب القتال في بيت حانون
ads

الأكثر قراءة

لماذا رفض النواب السوار الإلكتروني بديلًا للحبس الاحتياطي؟

سعر الكتكوت الأبيض يواصل الارتفاع مع استقرار أسعار البط اليوم الإثنين

وزير التعليم العالي يستعرض أمام السيسي تفاصيل إنشاء الأكاديمية المصرية لعلوم الرياضيات

إثيوبيا تعمدت إخفائها، باحث بالشأن الأفريقي يكشف عن كارثة قرب سد النهضة

بعد رفض الأسورة الإلكترونية، تعرف على بدائل الحبس الاحتياطي

مجلس النواب يقر ضوابط أمر الضبط والإحضار للمتهم

السيسي يتابع التنسيق بين وزارتي التعليم بشأن نظام البكالوريا

انبهروا بمنشد صعيدي، الهولنديون يرقصون على نغمات المدائح النبوية (فيديو)

منوعات

المزيد

انبهروا بمنشد صعيدي، الهولنديون يرقصون على نغمات المدائح النبوية (فيديو)

عالم روسي: العثور على ثقب إكليلي كبير بالشمس

تقارير: الألعاب النارية سبب حرائق لوس أنجلوس

الصين تطلق مجموعة من أقمار CentiSpace-1 للفضاء

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الإثنين

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الإثنين 13 يناير

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الإثنين 13- 1- 2025 في الأسواق

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الإثنين 13 يناير 2025

المزيد

انفوجراف

أرقام الفلسطيني عمر فرج مع الزمالك (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم مطاردة الثعبان في المنام وعلاقته بالانتصار على الأعداء

لماذا جاء الله بخبر جزاء الكفار بأسلوب الاستفهام؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

ما حكم خلع الزينة التي يرتديها الميت والتسبب في جرحه عن طريق الخطأ؟ دار الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية