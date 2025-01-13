انقطاع المياه عن القناطر الخيرية لمدة 4 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، بقيادة المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، انقطاع المياه عن مدينة القناطر الخيرية، لمدة 4 ساعات، وذلك اعتبارًا من الساعة الثانية عشر منتصف ليل اليوم الإثنين، وحتى الساعة الرابعة فجر غد الثلاثاء.

انقطاع المياه بالقناطر الخيرية

وأوضحت الشركة - فى بيان لها- أن الانقطاع نظرًا لأعمال الغسيل الدوري لشبكات المياه بالكلور.

وأهابت شركة مياه القليوبية الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

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