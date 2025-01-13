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محافظات

انقطاع المياه عن القناطر الخيرية لمدة 4 ساعات

المهندس مصطفي مجاهد
المهندس مصطفي مجاهد رئيس شركة مياة القليوبية، فيتو

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، بقيادة المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، انقطاع المياه عن مدينة القناطر الخيرية، لمدة 4 ساعات، وذلك اعتبارًا من الساعة الثانية عشر منتصف ليل اليوم الإثنين، وحتى الساعة الرابعة فجر غد الثلاثاء.

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انقطاع المياه بالقناطر الخيرية 

وأوضحت الشركة - فى بيان لها- أن الانقطاع نظرًا لأعمال الغسيل الدوري لشبكات المياه بالكلور.

وأهابت شركة مياه القليوبية الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

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