الأحد 12 يناير 2025
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محافظات

تأجيل محاكمة المتهمين بقتل شخص إثر خلافات سابقة بينهم بالقليوبية

جنايات شبرا الخيمة،فيتو
جنايات شبرا الخيمة،فيتو

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السابعة، تأجيل محاكمة المتهمين بقتل شخص طعنا وبطلق نارى، إثر خلافات سابقة بينهم، بدائرة قسم الخصوص بمحافظة القليوبية لجلسة 3/ 2/ 2025 لحضور شهود الإثبات والمرافعة.

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الإحالة إلى المحاكمة الجنائية بشبرا الخيمة 


صدر القرار برئاسة المستشار هانى فتحى عباس مطاوع، وعضوية المستشارين أحمد شحاته هلال، وماجد حسني فوزى، ومحمد سعد الدين محمد، وأمانة سر ماهر الشوبرى.


أحالت النيابة العامة المتهمين "أحمد.م.ا.ح" ٢٠ سنة - مقيم مصنع الصابون الخانكة القليوبية - و"محمود.م.ا.ح" ٢٠ سنة - مقيم مصنع الصابون الخانكة، القليوبية وله محل إقامة اخر العزبة البيضاء المرج القاهرة - و"حسن.ر.ع.م" وشهرته حسن السني، و"أسامة.ص.ا" وشهرته أسامة الحرز، في القضية رقم ١٣٩٢٢ لسنة ٢٠٢٣ جنايات قسم الخصوص والمقيدة برقم ٢٤١٤ لسنة ٢٠٢٣ كلي جنوب بنها لأنهم في يوم ١٢/ ٩ / ٢٠٢٣ بدائرة قسم شرطة الخصوص محافظة القليوبية، قتلوا عمدا مع سبق الإصرار والترصد المجني عليه 

وكشف أمر الإحالة ان المتهمين حازوا وأحرزوا بغير ترخيص سلاحا ناريًا غير مششخن فرد خرطوش.

واوضح أمر الإحالة ان المتهمين حازوا وأحرزوا ذخائر تستعمل على السلاح الناري موضوع الاتهام السابق دون أن يكون مرخصًا لهم في حيازتها أو إحرازها.

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