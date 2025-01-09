محافظ دمياط يفتتح معرض "أيادى مصر" للحرف اليدوية والتراثية

افتتح الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، ترافقه المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، معرض "أيادى مصر" للحرف اليدوية والتراثية، المُقام بمدينة رأس البر بمشاركة مجموعة من العارضين المنتجين للمشغولات الحرفية واليدوية.

محافظ دمياط يفتتح معرض "آيادى مصر " للحرف اليدوية والتراثية ويشيد بالمعروضات والمنتجات الحرفية التى قدمها العارضين

وجاء ذلك بحضور الدكتور عمرو حنفى مستشار محافظ دمياط لنظم المعلومات المكانية والمتحدث الرسمي للمحافظة، والأستاذة مروة نبيل مقرر فرع المجلس القومي للمرأة ومدير وحدة تكافؤ الفرص وحسام شبكة مدير فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر واللواء وائل الشربيني رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر.

وعقب الافتتاح، تفقد " المحافظ " المعرض الذى ضم مشاركين من المجلس القومي للمرأة وجهاز تنمية المشروعات والمدينة الصديقة للنساء بعزبة البرج، جمعية تنمية المرأة ورعايتها والأسر المنتجة ومركز التأهيل المهنى، وعدد آخر من العارضين، الذين أبدعوا فى إنتاج مجموعة متميزة ومتنوعة من المنتجات اليدوية والحرفية والتراثية، حيث حرص " محافظ دمياط "على التواصل معهم وأبدى إعجابه الشديد بتلك المنتجات التي تعكس مهارة المبدعين من أبناء مصر.

محافظ دمياط يفتتح معرض "آيادى مصر " للحرف اليدوية والتراثية

وأكد " محافظ دمياط " أن منصة "أيادي مصر" من أهم المبادرات التى أطلقتها وزارة التنمية المحلية لتسويق للحرف اليدوية والتراثية خلال الاحتفال بيوم المرأة المصرية في 16 مارس 2021، وذلك بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة "WFP" وشركة إي أسواق مصر "E-Aswaq Misr" التابعة لمجموعة إي فاينانس، بهدف دعم وتمكين الحرفيين والصناع المبدعين ومتابعة وصول منتجاتهم للأسواق العالمية وتحقيق استراتيجيات التنمية المستدامة، من خلال توفير فرصة فريدة للحرفيين المصريين للتوسع محليًا ودوليًا ودعم الاقتصاد الوطنى.

الدكتور أيمن الشهابى " منصة أيادي مصر الالكترونية أطلقتها وزارة التنمية المحلية بالشراكة مع عدد من الجهات بهدف التوسع فى تسويق المنتجات الحرفية محليًا ودوليًا"

ووجه " المحافظ " بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار التراخيص لبعض المشروعات، وتقديم كافة سُبل الدعم الممكنة لهم، والعمل على فتح آفاق تسويقية جديدة لمنتجات الحرفيين، وكذلك وضع خطة لاعادة تنمية حرفة صناعة شباك الصيد واستعادة مكانتها بدمياط خاصةً مع اشتهار دمياط بالصيد ووجود ثلثى اسطول الصيد المصرى بها

هذا ويشار إلى أن آيادى مصر تعد منصة للتسويق الإلكتروني للحرفيين وفرصة للترويج لمنتجاتهم على الإنترنت وتتميز بالتواصل المباشر مع العملاء وتسهل المنصة عمليات البيع والشراء بين الحرفيين والعملاء وكذلك تعزيز الحرف اليدوية والتراثية التى تساهم في الحفاظ على التراث المصري وتطوير الصناعات الحرفية، وكذلك تقديم الدعم الفني والتدريب لتحسين الجودة والتصميم والوصول إلى الأسواق العالمية وتستهدف الحرفيون الذين يعملون في الصناعات اليدوية مثل النسيج، الفخار، التطريز، الخشب، والمشغولات المعدنية والمصممين الذين يدمجون بين التراث والإبداع المعاصر والجمعيات الأهلية والتعاونيات التي تعمل في مجال الحرف اليدوية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.