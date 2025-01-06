أضرار انهيار سد النهضة على مصر، باحث بحوض النيل يكشف الحل في سيناريو "السبلوقة"

كشف الباحث في الشأن الإفريقي وحوض النيل، هاني إبراهيم، عن السيناريو المتوقع في أسوأ الحالات عند وقوع أضرار أو في حالة إنهيار سد النهضة، مشيرًا إلى سيناريو "السبلوقة"، الذي يحمي مصر من الأضرار التي يمكن أن يحدثها سد النهضة في أسوأ حالاته.

السيناريوهات المحتملة في مصر لأضرار سد النهضة

وأكد هاني إبراهيم أن كل السيناريوهات المحتملة في مصر، بالنسبة لـ أضرار سد النهضة، معمول حسابها، مشيرًا إلى أن إثيوبيا لن تلتزم بأي وعود قطعتها، وأن خانق السبلوقة أحد السيناريوهات التي يمكن التعامل معها في حالة حدوث شيء للسد الإثيوبي.

خانق السبلوقة، فيتو



وقال الباحث هاني إبراهيم: "مش محتاج أوضح أن فرضية سيناريو السبلوقة مع السد الإثيوبي تحت أي ظرف، لا علاقة لها بالجدل الدائر حول قصة الزلازل"، مضيفًا: "من حوالي أسبوع فكرت أنشر بعض التفاصيل عن تضرر بعض السدود، استنادا لبيانات علمية وفق عدة مؤشرات مثل سقوط أمطار تاريخية أو أعطال بوابات إلخ، لكن أجلت ذلك حتى لا يفهم أن الغرض إشارة للسد الإثيوبي في توقيت قصة الزلازل والبراكين"

وعن سيناريو السبلوقة وأضرار سد النهضة، قال هاني إبراهيم: "خانق السبلوقة واحد من السيناريوهات لو حصل شيء للسد الإثيوبي هنقدر نتعامل، إن شاء الله مع الموقف، لكن الأول أنا مستغرب عدم خوفهم على السودان المتضرر الأكبر من الأمر، ومتجاهلين ده بشكل غريب".

مخاطر وأضرار سد النهضة

وفيما يخص مصر قال هاني إبراهيم: "أما بالنسبة لمصر كل السيناريوهات المحتملة معمول حسابها، لأننا عارفين أن إثيوبيا لن تلتزم بأي شيء سواء كان طوعًا منهم أو كرها، والأفضل للجميع أن إثيوبيا تعلن عن الأخطاء والمخاطر في السد الإثيوبي، لتفعيل الإنذار المبكر من باب التعاون وتقليل الأخطار وسرعة التعامل معها، إلا لو غرضهم ألا يكون هناك سودان، والمفروض يراجعوا أمان السدود في إثيوبيا، لو قلبهم على الناس سواء في أثيوبيا أو كينيا أو السودان، وياريت لو عندهم الشجاعة يقولوا عدد السدود المعرضة لمخاطر فعليا"

زلازل سد النهضة، فيتو

وتابع هاني إبراهيم: "معروف الأرقام بشكل عام في حوض النيل، لكن التفاصيل يرفضون نشرها، ولو البعض من الإثيوبيين حابين يعرفوا الأرقام بشكل عام ومعدلات المخاطر ليس لدي مشكلة بالعكس الكل هيستفيد".

سيناريو السبلوقة أضرار سد النهضة مصر

وفيما يخص سيناريو السبلوقة، قال الباحث في حوض النيل: "نرجع لخانق السبلوقة "الجندل السادس" شمال الخرطوم بـ 90 كم في المتوسط، وهو عبارة عن حاجز صخري طبيعي يتحكم في تدفق النيل، وفقًا لعرضه وسرعة المياه، واقصى اتساع لمجرى النهر فيه 450 مترًا، وأقل اتساع 210 أمتار، وارتفاعه الصخري حوالي 550 مترًا فوق مستوى سطح البحر، ومنسوب قاع مجرى النهر 348 مترًا فوق مستوى سطح البحر، ومتوسط عمق النهر 11 مترا في الظروف الطبيعية."

أسوأ أضرار سد النهضة، فيتو

وأضاف "لو ركزت في الصورة التدفقات تعادل 700 مليون متر مكعب يوميًا، تم تسجيلها في منتصف سبتمبر 2020، كانت تدفقات النيل الأزرق في الأسبوع الأول من سبتمبر مليار متر مكعب يوميًا، ولم يتأثر المجرى في خانق السبلوكة بقدر تأثر النطاقات أمامه وخلفه، التي ارتفعت 7 أمتار أمامه في اتجاه مروي والسد العالي، واتسع عرض النهر 5 كم بسبب التدفقات، وخلفه في اتجاه الخرطوم اتسع عرض النهر 5 كم."

وعن أعلى تدفق للنيل قال هاني إبراهيم: "تاريخيًا أعلى تدفق من النيل الرئيسي في دنقلا، بعد خزان مروي وقبل انشائه، تم تسجيله في فيضان 1946 بلغ 1.2 مليار متر مكعب يوميًا، جزء كان من عطبرة، وخلال تلك الفترة تعرض السودان لأضرار كبيرة في الخرطوم."

أسوأ سيناريوهات سد النهضة أضراره

وعن أسوأ سيناريوهات سد النهضة أضراره، قال هاني إبراهيم: "في أسوأ سيناريو للسد الإثيوبي، تحت أي ظرف، لو سرعة المياه 172 كم يوميًا، ووصلت لخانق السبلوقة خلال 5 لـ 6 أيام، أقصى تدفق ممكن من خانق السبلوقة 2 مليار متر مكعب يوميا، في حالة اتساع مجرى النهر في السبلوقة لـ 450 مترًا، الرقم أقل لأن هناك نطاق بعرض 211 مترًا، وهو الخانق الأشد في الجندل السادس"

أضرار سد النهضة، فيتو

وأضاف "ولكن في المقابل سوف تتضرر السودان جنوب السبلوقة وصولًا لبحيرة خزان جبل الأولياء، من ارتفاع منسوب المياه جنوب السبلوقة وتكون بحيرة تضم عشرات المليارات جنوب السبلوقة."

وعن مدى تضرر السد العالي عن وصول المياه من السبلوقة، قال هاني إبراهيم: "وصول المياه من السبلوقة لـ بحيرة السد العالي 8 أيام في المتوسط، قدرة السد العالي على التصريف مفيض توشكى يتجاوز 300 مليون متر مكعب يوميًا من منسوب 178 مترًا، ويرتفع التدفق مع ارتفاع منسوب البحيرة، بالإضافة إلى تدفقات من محطة طلمبات توشكى، تم تعديل تصميم المفيض منذ سنوات".

وأوضح "المفيض الغربي يتجاوز 200 مليون متر مكعب يوميًا، يعمل عند منسوب 182 مترًا، قدرات التصريف بالسد العالي 950 مليون متر مكعب يوميًا، المجموع يتجاوز 1.5 مليار متر مكعب يوميًا."

سيناريو السبلوقة يجعل مقدار العجز في المياه

وأكد هاني إبراهيم أن "الخلاصة أن سيناريو السبلوقة يجعل مقدار العجز في أسوأ سيناريو حوالي 500 مليون متر مكعب يومي، في أقصى تصريف للسبلوكة، وهو 2 مليار يوميًا، وهو تصريف سوف يكون في ذروة التمرير وليس طوال أيام مرور المياه."

وأوضح هاني إبراهيم "افترض أن الكمية الصافية بعد حساب فواقد تقدر بـ 14 مليار، لو سعة السد 74 مليارا ووصل 60 مليارا؛ قدرة السبلوكة على تمريرها 30 يوما بواقع 2 مليار يوميًا، واقعيا تكون أكثر في عدد الأيام، وبتدفق أقل من 2 مليار معظم الأيام، معدلات التمرير تبدأ من 700 مليون يوميًا، وترتفع وصولًا إلى أقصى رقم 2 مليار يوميًا، ثم تتراجع تدريجيًا إلى أقل من 700 مليون يوميًا"

السد العالي، فيتو



وعن الضرر في فرضية في السيناريو الكارثي، قال هاني إبراهيم: "10 أيام أقل فرضية في السيناريو الكارثي، للتعامل مع الأمر لو منسوب السد العالي 182 مترًا، تسمح بتوفير حيز 10 مليار متر مكعب بدون أضرار تسمح بمدة زمنية للتغلب على العجز 20 يوما و15 مليارا، لو تم تشغيل القدرات القصوى تسمح بمدة زمنية 30 يوما؛ وهي مدة وصول 60 مليار مع ملاحظة أن أعلى منسوب للسد العالي 183، وهي تضمن حيز إضافي فارغ بحوالي 5.6 مليار متر مكعب، بالإضافة أن مقدار العجز اليومي 500 مليون متر مكعب يوميًا لن يكون طوال الـ 30 يومًا، بل في منتصف تلك الفترة تحديدًا مع توافر حيز بالبحيرة قبل المسألة، يخفض من احتمالات الضرر في مجرى النهر، مناسيب أقل من 178 مترًا تقلل من المخاطر، والمناسيب الأعلى تتفاوت حدتها على مجرى النهر وحجم الكمية الواصلة لبحيرة السد العالي."

الأضرار المتوقعة في مصر لأسوأ سيناريو بسد النهضة

أما الأضرار المتوقعة في مصر بسبب السيناريو الأسوأ لسد النهضة، أشار هاني إبراهيم إلى أن "الأضرار المتوقعة تتعلق بالجزر النيلية في حال رفع التدفق من السد العالي وأضرار أخرى للمنشآت المائية على طول النيل يتم تحديدها وفق الحيز المتاح في السد العالي ومعدل التمرير من السد العالي في الحالات القصوى."

وعن تلافي أضرار سد النهضة في مصر، قال هاني إبراهيم: "تلافي أو تخفيض الأضرار يرتبط أيضًا بمسألة الانذار المبكر، وتبادل البيانات لأن تضرر السدود، وليكن السد الإثيوبي يسبقه مؤشرات على ذلك قبل حدوث الكارثة بفترة زمنية."

هل يتضرر السد العالي من كارثة سد النهضة، فيتو

وقال الباحث في حوض النيل عن السد العالي: "الأرقام لأسوأ سيناريو محتمل ولن يكون هناك تضرر للسد العالي، إن شاء الله، فقط أضرار في مجرى النهر، وتكاليف مالية وفق حدة الضرر وهناك سيناريو آخر مرتبط بالسبلوقة يخفض من الكمية بدلًا من 60 مليارا إلى أقل رقم ممكن تكون مستنقعات جنوب السبلوقة، وصولًا إلى أقصى أطراف بحيرة خزان جبل الأولياء، نظرًا لارتفاع منسوب المياه جنوب السبلوقة لعشرات الأمتار."

وأكد هاني إبراهيم أن "الخلاصة المتضرر الأشد من الموضوع هو السودان، ولا ينفي الضرر عن مصر تمامًا، بقدر اختلافه عن الأضرار على السودان، وبالتالي إثيوبيا مطالبة بتنفيذ المطلوب في بند أمان السد الإثيوبي الخاص بالدراسات المطلوبة من لجنة الخبراء الدولية، وآلية لإدارة السد بين الدول الثلاث لضمان متابعة السد وتفعيل الإنذار المبكر، واتفاق قانوني ملزم لضمان إنعدام أي تصرفات أحادية بشأن مشروعات جديدة تفاقم من الوضع، بالإضافة لضمان تدفقات خلال فترات الجفاف، وأيضًا خلال الظروف الطبيعية لا تساهم في تضرر سدود السودان خاصة الروصيرص وتؤدي الى تخبط منظومة السدود على نهر النيل."



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