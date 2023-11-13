الإثنين 13 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

زلزال قوي يضرب السودان

زلزال، فيتو
زلزال، فيتو

زلزال السودان، ضرب زلزال بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر مساء اليوم الإثنين السودان، وذلك وفقا لوكالة «رويترز» الإخبارية.

في سياق متصل، ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، السبت الماضي، أن زلزالًا بقوة 5 درجات على مقياس ريختر وقع قبالة ساحل شمال كاليفورنيا في الولايات المتحدة.

وبحسب الهيئة، تم تسجيل الزلزال في الساعة 03.15 بالتوقيت العالمي (06.15 بتوقيت موسكو)، وكان مركز الزلزال على بعد 167 كيلومترًا جنوب غرب مدينة فيرنديل.

وأكدت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال وقع على عمق ثمانية كيلومترات. ولم ترد معلومات عن سقوط ضحايا أو أضرار محتملة.

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زلزال بقوة 5.2 يضرب إيران 

والجمعة، ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، في بيان صادر عنها، أن زلزالًا قوته 5.2 درجة على مقياس ريختر ضرب منطقة عبادان، غربي إيران، بالقرب من الحدود مع العراق.

وأكد بيان هيئة المسح الجيولوجية الأمريكية، الصادر اليوم عن زلزال إيران، أن الهزة وقعت على عمق 10 كيلومترات.

وتجدر الإشارة إلى أنه في أواخر شهر أكتوبر الماضي، ضرب زلزال بقوة 4.9 درجة على مقياس ريختر، جنوب إيران، مما تسبب في إصابة 7 أشخاص على الأقل.

ومن جانبها ذكرت وسائل إعلام إيرانية، أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات بالقرب من شيراز جنوب العاصمة طهران.

وتقع إيران فوق خطوط صدع جيولوجية رئيسة، وتعرضت لعدة زلازل مدمرة في السنوات القليلة الماضية.

زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر يضرب قبالة ساحل كاليفورنيا الأمريكية

زلزال قوي يضرب إيران بالقرب من حدود دولة عربية


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زلزال قوي يضرب إيران بالقرب من حدود دولة عربية

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