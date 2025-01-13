استبعاد رئيس لجنة بامتحانات النقل في الفيوم وإحالة أعضاء الكنترول للتحقيق

قرر الدكتور خالد خلف قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، استبعاد رئيس لجنة مدرسة علام عبد الجليل شعبان للتعليم الأساسي بأبشواي، وإحالة أعضاء الكنترول إلى التحقيق، بسبب عدم الالتزام بالضوابط والتعليمات الخاصة بالامتحانات، وتغيب رئيس اللجنة عن الامتحانات بدون عذر، وعدم وجود محاضر فتح مظاريف الأسئلة، وعدم انضباط العمل بالكنترول، وعدم الالتزام داخل لجنة سير الامتحان.

وكانت رحاب عريق، وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، تابعت سير امتحانات النقل في مدرسة علام عبدالجليل شعبان للتعليم الأساسي بأبشواي، شملت جولتها داخل اللجنة متابعة أعمال كنترول المدرسة، وغرفة الاسئلة، ولجان سير الامتحانات داخل المدرسة.

تكافؤ الفرص بين الطلاب

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، إنه شدد على المتابعين ولجان متابعة امتحانات صفوف النقل في كل الإدارات التعليمية، بضرورة الالتزام الكامل بجميع التعليمات الخاصة بالامتحانات، والرقابة المشددة، علي كل ما له علاقة بتوفير جو مناسب لأداء امتحانات خالية من الغش، لضمان تكافؤ الفرص بين الطلاب.

يذكر أن اللجنة المركزية لمتابعة امتحانات النقل بالتعليم الفني، تابعة لجنة مدرسة الفيوم الميكانيكية، ولجنة مدرسة سنهور التجارية، ولجنة مدرسة إطسا التجارية، بإشراف من مدير عام التعليم الفني، محمد عبد السلام.

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