صحة الدقهلية تنظم 364 ألف ندوة تثقيفية خلال 2024

أعلن الدكتور تامر مدكور وكيل وزراة صحة الدقهلية أن فرق الثقافة الصحية بالدقهلية قامت خلال العام الماضى بتنظيم أكثر من 364608 ندوة تثقيفية خلال 2024 استفاد بها ما يقرب من 2385648 مواطنًا.

تنظيم 364 ألف ندوة تثقيفية استفاد بها ما يقرب من 2.3 مليون مواطن



ومن جانبه أشار الدكتور راجح عبد الرازق مدير إدارة الإعلام والاتصال الصحي أن تلك الندوات التوعوية أقيمت داخل الوحدات الصحية وخارجها في الشوارع والأسواق والمدارس والمعاهد ومراكز الشباب والمساجد والكنائس وغيرها من أماكن بهدف الوصول إلى المواطنين باختلاف فئاتهم وتوصيل المعلومة الصحية الصحيحة وتعديل السلوكيات الخاطئة بما يفيد الأسرة والمجتمع.

مبادرة رئيس الجمهورية الألف يوم لتنمية الاسرة المصرية

كما أوضح أن تلك الندوات اشتملت على موضوعات متنوعة منها مبادرة رئيس الجمهورية الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية.ومبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان.بالإضافة إلى الحد من الولادات القيصرية غير المبررةوالفيروس التنفسي المخلوي وغيرها من موضوعات ومستجدات صحية.

رفع الوعي المجتمعي لدى المواطنين

وأضاف الدكتور راجح أن هذه الندوات تهدف إلى رفع الوعي المجتمعي لدى المواطنين بما يتوافق مع سياسة الدولة ورؤية مصر 2030 وإلى تعريف المواطنين بجهود وزارة الصحة المصرية للوقاية من الأمراض السارية وغير السارية وتعزيز الصحة العامة.

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