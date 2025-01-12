تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم، المنطقة الصناعية بمدينة جمصة، يرافقه الدكتور أحمد العدل، نائب المحافظ، وبحضور العميد محمود حمدي، مدير الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية، للاطمئنان على سير العمل والوقوف على عدد من الموضوعات الخدمية التي تخدم القطاع الصناعي بالمنطقة.

محافظ الدقهلية يتفقد المنطقة الصناعية بجمصة

أكد المحافظ أهمية منظومة الأمن التي تم إنشاؤها حديثًا بالمنطقة، مشددًا على ضرورة المتابعة المستمرة من مدير الجهاز التنفيذي ومدير أمن المنطقة الصناعية لضمان تقديم خدمة أمنية متميزة لأصحاب المصانع والعاملين، كما وجه بتوفير الرعاية اللازمة لأفراد الأمن، بما يشمل تقديم وجبات غذائية وتحسين ظروف العمل، قائلًا: “الأمن هو الذراع الأيمن للمنطقة الصناعية”.

المحافظ زار عددًا من المصانع

وأثناء الجولة، زار المحافظ عددًا من المصانع، استمع خلالها إلى أصحاب المصانع وتابع عمليات الإنتاج، مشددًا على تقديم كل الدعم لتشجيع الصناعات الوطنية ودعم التصدير لزيادة الموارد وتوفير العملة الأجنبية.

وأكد أن المحافظة لا تدخر جهدًا في تذليل أي عقبات قانونية تخدم الإنتاج وتخلق فرص عمل جديدة، كما وجه حديثه لأصحاب المصانع قائلًا: “أكرموا العمال فهم أبناؤنا وسواعد الإنتاج”.

إزالة أي عقبة ضمن الأطر القانونية

تحدث المحافظ مع العمال أثناء جولته، واطلع على تفاصيل عملهم وعدد الورديات، مؤكدًا على أهمية الاستماع إلى شكواهم وتوفير وجبات غذائية لهم. وفي مكتب خدمة المستثمرين، التقى بأحد المستثمرين واستمع إلى مطالبه، مؤكدًا استعداده لحل أي مشكلة أو إزالة أي عقبة ضمن الأطر القانونية.

بدء تطوير الطرق الداخلية بالمنطقة الصناعية

كما أعلن المحافظ عن بدء تطوير الطرق الداخلية بالمنطقة الصناعية بعد الانتهاء من أعمال البنية التحتية، في إطار خطة تطوير المنطقة بالتنسيق مع وزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية. وأكد أن هذا التطوير يهدف لدعم العملية الإنتاجية وتحقيق أفضل استفادة ممكنة للمستثمرين والعاملين.

تعديل رخصة بناء المصنع لمستثمر في المنطقة الصناعية

وفي استجابة فورية من المحافظ لشكوى أحد أصحاب المصانع بشأن تعديل رخصة بناء المصنع، استدعى المحافظ رئيس مدينة جمصة ومدير الإدارة الهندسية، وكلفهم بفحص الشكوى والمطابقة على الطبيعة وعرض تقرير عاجل بالموضوع، مؤكدًا أنه لا يقبل تأخير أي مطلب للمواطنين أو المستثمرين تحت أي مبرر.

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