الأحد 12 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الدقهلية يتفقد المنطقة الصناعية بجمصة

جولة محافظ الدقهلية،
جولة محافظ الدقهلية، فيتو

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم، المنطقة الصناعية بمدينة جمصة، يرافقه الدكتور أحمد العدل، نائب المحافظ، وبحضور العميد محمود حمدي، مدير الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية، للاطمئنان على سير العمل والوقوف على عدد من الموضوعات الخدمية التي تخدم القطاع الصناعي بالمنطقة.

محافظ الدقهلية يتفقد المنطقة الصناعية بجمصة

أكد المحافظ  أهمية منظومة الأمن التي تم إنشاؤها حديثًا بالمنطقة، مشددًا على ضرورة المتابعة المستمرة من مدير الجهاز التنفيذي ومدير أمن المنطقة الصناعية  لضمان تقديم خدمة أمنية متميزة لأصحاب المصانع والعاملين، كما وجه بتوفير الرعاية اللازمة لأفراد الأمن، بما يشمل تقديم وجبات غذائية وتحسين ظروف العمل، قائلًا: “الأمن هو الذراع الأيمن للمنطقة الصناعية”.

 المحافظ  زار عددًا من المصانع

 

وأثناء الجولة، زار المحافظ عددًا من المصانع، استمع خلالها إلى أصحاب المصانع وتابع عمليات الإنتاج، مشددًا على تقديم كل الدعم لتشجيع الصناعات الوطنية ودعم التصدير لزيادة الموارد وتوفير العملة الأجنبية. 

وأكد أن المحافظة لا تدخر جهدًا في تذليل أي عقبات قانونية تخدم الإنتاج وتخلق فرص عمل جديدة، كما وجه حديثه لأصحاب المصانع قائلًا: “أكرموا العمال فهم أبناؤنا وسواعد الإنتاج”.

 

إزالة أي عقبة ضمن الأطر القانونية

 

تحدث المحافظ مع العمال أثناء جولته، واطلع على تفاصيل عملهم وعدد الورديات، مؤكدًا على أهمية الاستماع إلى شكواهم وتوفير وجبات غذائية لهم. وفي مكتب خدمة المستثمرين، التقى بأحد المستثمرين واستمع إلى مطالبه، مؤكدًا استعداده لحل أي مشكلة أو إزالة أي عقبة ضمن الأطر القانونية.

بدء تطوير الطرق الداخلية بالمنطقة الصناعية 

كما أعلن المحافظ عن بدء تطوير الطرق الداخلية بالمنطقة الصناعية بعد الانتهاء من أعمال البنية التحتية، في إطار خطة تطوير المنطقة بالتنسيق مع وزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية. وأكد أن هذا التطوير يهدف لدعم العملية الإنتاجية وتحقيق أفضل استفادة ممكنة للمستثمرين والعاملين.

تعديل رخصة بناء المصنع لمستثمر في المنطقة الصناعية

وفي استجابة فورية من المحافظ لشكوى أحد أصحاب المصانع بشأن تعديل رخصة بناء المصنع، استدعى المحافظ رئيس مدينة جمصة ومدير الإدارة الهندسية، وكلفهم بفحص الشكوى والمطابقة على الطبيعة وعرض تقرير عاجل بالموضوع، مؤكدًا أنه لا يقبل تأخير أي مطلب للمواطنين أو المستثمرين تحت أي مبرر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البنية التحتية التنمية الصناعية الدقهلية اليوم الصناعات الوطنية الطرق الداخلية اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية المنطقة الصناعية بجمصة اللواء طارق مرزوق تطوير الطرق هيئة التنمية الصناعية ضرورة المتابعة المستمرة محافظ الدقهلية نائب المحافظ

مواد متعلقة

رئيس الوزراء يتابع موقف مشروعات تطوير موقع التجلي الأعظم بسانت كاترين

مقتل مهرب مخدرات في اشتباك على حدود الأردن

بعد اختياره شخصية جناح الأزهر بمعرض الكتاب.. لمحات من حياة العلامة الشيخ محمد عبدالله دراز ابن جامعتي الأزهر والسوربون.. صاحب دستور الأخلاق في القرآن.. وهذه رحلته من مركز دسوق إلى باريس 

إلغاء حبس البلوجر سوزي الأردنية عامين

ads

الأكثر قراءة

أورلاندو يفوز على شباب بلوزداد ويتأهل رفقة الأهلي لربع نهائي دوري الأبطال

سعر آيفون 15 فى مصر بعد تطبيق الرسوم الجمركية

نائبة برلمانية تحصل على 258 جنيها مقابل تقبيل يد الرئيس التركي أردوغان (فيديو)

زيزو يقود هجوم الزمالك أمام بلاك بولز في الكونفدرالية

استمرار أزمات شركة الملابس الجديدة بالزمالك، الأبيض يظهر بزيه القديم في مباراة بلاك بولز

فيلم رعب واللاعبون نطقوا الشهادتين، كواليس أزمة طائرة بيراميدز في أنجولا

وزير العدل يمنح العاملين بشركات توزيع الكهرباء الضبطية القضائية

نقيب المهندسين يرفع دعوى قضائية ضد وزير التعليم العالي

منوعات

المزيد

مقتل مهرب مخدرات في اشتباك على حدود الأردن

نائبة برلمانية تحصل على 258 جنيها مقابل تقبيل يد الرئيس التركي أردوغان (فيديو)

أوكرانيا تتجه لإلغاء الدراسة الإلزامية لمواد الفيزياء والأحياء والكيمياء

السجن 8 سنوات لسيدة طعنت شخصًا بمقص في الأردن

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الاحد

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق اليوم الأحد

سعر النحاس في الأسواق اليوم الأحد

كم سجل سعر الأرز بالأسواق اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

الثنائي المصري يسيطر على أوروبا.. أرقام رائعة لمحمد صلاح ومرموش (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معنى الأصفاد، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 49 من سورة إبراهيم (فيديو)

جناح الأزهر بمعرض الكتاب يرد على المشككين في تدوين السيرة النبوية بإصدار جديد

تفسير رؤية صلاة الجنازة في المنام وعلاقتها بالابتعاد عن ارتكاب الذنوب

المزيد
الجريدة الرسمية