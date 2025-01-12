الأحد 12 يناير 2025
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محافظات

خطأ في امتحان نموذج "ج" بامتحان اللغة العربية للصف الأول الثانوي بالقليوبية، والتعليم ترد

امتحان الثانوية،
امتحان الثانوية، فيتو

سادت حالة من الاستياء بين أولياء أمور وطلاب  الصف الأول  الثانوي بإدارة طوخ التعليمية محافظة القليوبية، بعد وجود خطأ في نموذج ج لامتحان اللغة العربية الذي أداه الطلاب بالأمس ، حيث  لم يذكر السؤال الخامس  في التابلت بالرغم من ذكره في الورقة المطبوعة.

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ضوابط تعليم القليوبية في لجان امتحانات نصف العام

وفي هذا الصدد، أكد مصدر مسؤل بتعليم القليوبية انه تم تحرير محضر اثبات حالة وسيتم توزيع درجات السؤال علي  باقي الامتحان.

أعلنت محافظة القليوبية جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الشهادة الاعدادية  والتي تبدأ 18 يناير المقبل وتنتهي 23 من نفس الشهر بمعدل مادتين يوميا على أن تبدأ الامتحانات العملية 5 يناير المقبل.

جدول امتحانات  الشهادة الإعدادية بالقليوبية 

تستعرض فيتو جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي بالقليوبية الشهادة الاعدادية  والجدول النهائي لامتحانات الفصل الدراسي الأول لشهادة إتمام التعليم الأساسي بعد إضافة المواد خارج المجموع.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي بالقليوبية

أوضح المهندس ايمن عطية محافظ القليوبية أنه تم اعتماد جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي بالقليوبية ووضع الجدول النهائي للامتحانات لمدارس التعليم العام والرسمية واللغات والرياضي والتي تبدأ من الـ9 صباحا للمواد التحريرية والنظرية  كالتالي: 
السبت: 18 يناير 2025 اللغة العربية ساعتان ونصف 
التربية الرياضية نظري ساعة لمدارس التربية الرياضية 
الاثنين  : 20 يناير 2025 الهندسة ساعتان 
الدراسات الاجتماعية ساعتان 
الثلاثاء: 21 يناير 2025 اللغة الإنجليزية ساعتان 
التربية الدينية ساعة ونصف 
الأربعاء: 22 يناير 2025 العلوم ساعتان 
التربية الفنية ساعتان 
الخميس: 23 يناير  2025 الجبر والإحصاء ساعتان
الكمبيوتر والتكنولوجيا ساعة 
جدول امتحانات الشهادة الاعدادية للمواد العملية بالقليوبية 

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