الإثنين 13 يناير 2025
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ثقافة وفنون

ورش ثقافية للأطفال في قرية حسن فتحي بالأقصر لتعزيز التراث والإبداع

أطفال قرية حسين فتحي
أطفال قرية حسين فتحي بالاقصر، فيتو

نظم قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة المعماري حمدي السطوحي، بالتعاون مع مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية ورشًا ثقافية مميزة للأطفال في مركز (الخان) الثقافي بقرية المهندس حسن فتحي بالقرنة بمحافظة الأقصر يومي 10 و11 يناير الجاري. 

 

وشهدت الفعاليات - والتي أقيمت بهدف تعزيز الوعي الثقافي والحفاظ على التراث المصري- حضورًا لافتًا من أطفال القرية والقرى المجاورة.

  قدم الفنان محمود عبد الراضي،بالتعاون مع الحكواتي هيثم شكري (من أبناء قرية القرنة) ورشة حكي للأطفال أبدعا في جذب انتباه الأطفال من خلال تقديمهما قصص ممتعة وألعاب تفاعلية، إيمانًا منهما بأهمية هذا النوع من الأنشطة في تنمية مهارات الأطفال الاجتماعية والفكرية، على أن يكون لهذا الحدث تأثير إيجابي على أطفال القرية، خاصة في ظل التأثيرات السلبية للألعاب الإلكترونية، وقاما عبر وسائل التواصل الاجتماعي بدعوة أهالي القرية والقرى المجاورة للمشاركة في هذه التجربة الفريدة.

 

 

الحضور تجاوز 170 طفلًا، واستمرت الورشة لعدة ساعات على مدار اليومين من التفاعل والمرح.

كما نظمت مؤسسة (القلم للخط العربي) ورشة فنية بعنوان "من قصة وحبر وريشة وحرف"، بإشراف الفنانة منار زاهر، التي قدمت للأطفال فنون الخط العربي بطريقة مبسطة وإبداعية، وقد استمتع الأطفال بكتابة أسمائهم باستخدام الحبر والريشة، مما أضاف بُعدًا فنيًا للفعالية.

 

من جانبه، صرح المعماري حمدي السطوحي أن مثل هذه الفعاليات والتي تحمل بعدا اجتماعيًا بجانب الدور الثقافي والتعليمي، يجب أن يتم إثرائها وتنميتها عن طريق تقديم الدعم اللازم لها، كما وجه الشكر لـ الكاتب سيد فؤاد رئيس مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، على تعاونه ودعمه لتنفيذ هذه المبادرات الثقافية المميزة.

تسعى هذه الفعاليات والتي تقام بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني إلى تعزيز الوعي بأهمية التراث والحفاظ على القيم الثقافية بين أبناء القرى، مع التركيز على الأطفال باعتبارهم مستقبل الأمة وحملة لواء إرثها الثقافي، على أمل أن تقوم هذه المبادرة بتوسيع دائرة الأنشطة والفعاليات المستقبلية لتشمل جميع الأعمار، بما يساهم في إبراز تاريخ مصر وثقافتها.

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