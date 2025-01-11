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رياضة

بيراميدز يصعد لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه

بيراميدز
بيراميدز

صعد فريق بيراميدز لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا لأول مرة في تاريخ النادي، بعد الفوز على ساجرادا.

وضمن بيراميدز الصعود لربع النهائي بعد وصوله للنقطة رقم 10 في حين أن ساجرادا صاحب المركز الثالث يمتلك 5 نقاط وأعلى عدد نقاط قد يصل إليه هو 8 نقاط.

وخطف فريق بيراميدز فوزا غاليا من ساجرادا بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على استاد ١١ نوفمبر في العاصمة الأنجولية لواندا، في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا.

أحرز مروان حمدي هدف بيراميدز والمباراة الوحيد في الدقيقة 90

إبراهيم عادل يقود بيراميدز في مواجهة ساجرادا 

وكان الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز  أعلن تشكيل فريقه أمام ساجرادا في إطار مباريات دوري أبطال أفريقيا.

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - محمود مرعي - أحمد توفيق - كريم حافظ

خط الوسط: بلاتي توريه - إبراهيم عادل - أحمد عاطف قطة - مصطفى فتحي - وليد الكرتي

خط الهجوم: فيستون ماييلي

وتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - أسامة جلال - طارق علاء - رمضان صبحي - عبد الرحمن مجدي - صديق إيجولا - يوسف أوباما - مروان حمدي - دودو الجباس

 

 

 

حكام مباراة بيراميدز وساجرادا 

وادار اللقاء الحكم التشادي محمد الحاج علاو، وعاونه الكاميروني إلفيس نيوبي المساعد الأول، والتشادي عيسى بوجولا المساعد الثاني، والحكم الرابع التشادي عثمان عبد الكريم.

وراقب المباراة، أرليندو رودريجيز من ساو تومي، ويراقب أداء الحكام، دياتا بادارا من السنغال، والمنسق العام جبريل ناصيرو من نيجيريا، والمنسق الإعلامي إيفان سيلفيو من أنجولا، والمنسق الأمني كريستوفين كاكيوا من ناميبيا، وكريستا فلورا مساعد المنسق العام من جنوب أفريقيا.

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بيراميدز ساجرادا دوري أبطال أفريقيا فريق بيراميدز بيراميدز وساجرادا

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