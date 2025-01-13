يورتشيتش يرفض إراحة لاعبي بيراميدز رغم حادث طائرة أنجولا

يبدأ فريق بيراميدز تدريباته اليوم باستاد الدفاع الجوي، استعدادا لمواجهته القادمة ببطولة الدوري المصري الممتاز التي تجمعه بفريق غزل المحلة بعد غدا الأربعاء.

ورفض الكرواتي يورتشيتش المدير الفني للفريق السماوي منح لاعبيه راحة سلبية رغم عودة الفريق من أنجولا صباح اليوم، وعدم الحصول على راحة رغم الحادث المروع الذي تعرضت له طائرة بعثة بيراميدز ولحظات الرعب التي عاشتها البعثة نظرا لضيق الوقت تحسبا لعدم تأجيل المباراة.

مباراة بيراميدز وغزل المحلة

ومن المنتظر أن تقام المباراة في الرابعة عصر الأربعاء المقبل ضمن منافسات الأسبوع الثامن من الدوري المصري الممتاز على ملعب الدفاع الجوي.

وما زال هناك غموض حول مصير اقامة المباراة في موعدها بعد تأخر وصول البعثة إلى القاهرة، وهناك احتمالية لتأجيل اللقاء حال طلب بيراميدز ذلك.

وصول بعثة بيراميدز القاهرة

ووصلت بعثة فريق بيراميدز إلى القاهرة عائدة من انجولا بعد الحادثة التي تعرضت لها الطائرة التي كانت تقل بعثة الفريق من انجولا للقاهرة والتي كادت تودي بحياة لاعبي الفريق.

وغادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز أنجولا في التاسعة مساء أمس الأحد في طريق العودة إلى القاهرة.

طائرة بيراميدز تعود للهبوط اضطراريا إلى أنجولا بعد ساعتين من الإقلاع

واضطر فريق نادي بيراميدز إلى العودة مرة أخرى إلى مطار لواندا في العاصمة الأنجولية، بعد مغادرة الطائرة الخاصة بساعتين في رحلة العودة إلى القاهرة، بعد لقاء ساجرادا في دوري الأبطال.

نجاة بعثة بيراميدز من الموت

وبعد قرابة ساعتين من رحلة عودة بيراميدز إلى القاهرة التي كان مقررا لها أن تستغرق أكثر من ١٠ ساعات، تعرضت الطائرة لمطبات جوية عنيفة، وهبط الضغط الجوي في الكابينة، ما تعرض معه بعض أفراد البعثة للإغماء.

واضطرت طائرة بيراميدز للعودة مرة أخرى إلى لواندا في أنجولا، بسبب التقلبات الجوية والصغط القوي والمطبات الهوائية، وذلك للاطمئنان على الطائرة وعلاج أفراد البعثة المصابين.

بيراميدز يتأهل الى ربع نهائي دوري الأبطال

وحقق بيراميدز فوزا غاليا على مضيفه ساجرادا في أنجولا بهدف دون مقابل سجله مروان حمدي، ليضمن بيراميدز التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا لأول مرة في تاريخه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.