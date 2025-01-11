السبت 11 يناير 2025
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ترتيب مجموعة بيراميدز بعد التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

بيراميدز وساجرادا،
بيراميدز وساجرادا، فيتو

نجح فريق بيراميدز في التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا لأول مرة في تاريخ النادي، بعد الفوز على ساجرادا الأنجولي بالجولة الخامسة بدور المجموعات.

ويلتقي فريقا الترجي ودجوليبا غدا الأحد بنفس الجولة.

وإليكم ترتيب المجموعة الرابعة بعد تأهل بيراميدز لدور ربع نهائي دوري الأبطال.

ترتيب مجموعة بيراميدز بعد التأهل لربع النهائي

بيراميدز  10 نقاط

الترجي  7 نقاط

ساجرادا  5 نقاط 

دجوليبا 2 نقطة 

 

 

مباراة بيراميدز وساجرادا 

وحقق بيراميدز الفوز على ساجرادا الأنجولي بهدف دون مقابل سجله مروان حمدي، ليرفع رصيده إلى ١٠ نقاط، في صدارة المجموعة الرابعة ويتأهل مباشرة إلى ربع النهائي.

وضمن بيراميدز الصعود لربع النهائي ببطولة دوري ابطال افريقيا بعد وصوله للنقطة رقم 10 في حين أن ساجرادا صاحب المركز الثالث يمتلك 5 نقاط وأعلى عدد نقاط قد يصل إليه هو 8 نقاط.

إبراهيم عادل يقود بيراميدز في مواجهة ساجرادا 

وكان الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز أعلن تشكيل فريقه أمام ساجرادا في إطار مباريات دوري أبطال أفريقيا.

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - محمود مرعي - أحمد توفيق - كريم حافظ

خط الوسط: بلاتي توريه - إبراهيم عادل - أحمد عاطف قطة - مصطفى فتحي - وليد الكرتي

خط الهجوم: فيستون ماييلي

وتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - أسامة جلال - طارق علاء - رمضان صبحي - عبد الرحمن مجدي - صديق إيجولا - يوسف أوباما - مروان حمدي - دودو الجباس.

 

 

 

حكام مباراة بيراميدز وساجرادا 

وادار اللقاء الحكم التشادي محمد الحاج علاو، وعاونه الكاميروني إلفيس نيوبي المساعد الأول، والتشادي عيسى بوجولا المساعد الثاني، والحكم الرابع التشادي عثمان عبد الكريم.

وراقب المباراة، أرليندو رودريجيز من ساو تومي، ويراقب أداء الحكام، دياتا بادارا من السنغال، والمنسق العام جبريل ناصيرو من نيجيريا، والمنسق الإعلامي إيفان سيلفيو من أنجولا، والمنسق الأمني كريستوفين كاكيوا من ناميبيا، وكريستا فلورا مساعد المنسق العام من جنوب أفريقيا.

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دوري أبطال أفريقيا فريق بيراميدز بيراميدز

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