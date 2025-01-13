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رياضة

بعثة بيراميدز تصل القاهرة بعد نجاة الفريق من الموت

بيراميدز، فيتو
بيراميدز، فيتو

وصلت بعثة فريق بيراميدز إلى القاهرة عائدة من أنجولا بعد الحادثة التي تعرضت لها الطائرة التي كانت تقل بعثة الفريق من أنجولا للقاهرة والتي كادت تودي بحياة الفريق. 

وغادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز أنجولا في التاسعة مساء أمس الأحد في طريق العودة إلى القاهرة. 

طائرة بيراميدز تعود للهبوط اضطراريًّا إلى أنجولا بعد ساعتين من الإقلاع

واضطر فريق نادي بيراميدز إلى العودة مرة أخرى إلى مطار لواندا في العاصمة الأنجولية، بعد مغادرة الطائرة الخاصة بساعتين في رحلة العودة إلى القاهرة، بعد لقاء ساجرادا في دوري الأبطال.

وبعد قرابة ساعتين من رحلة عودة بيراميدز إلى القاهرة التي كان مقررا لها أن تستغرق أكثر من  10 ساعات، تعرضت الطائرة لمطبات جوية عنيفة، وهبط الضغط الجوي في الكابينة، ما تعرض معه بعض أفراد البعثة للإغماء.

واضطرت طائرة بيراميدز للعودة مرة أخرى إلى لواندا في أنجولا، بسبب التقلبات الجوية والصغط القوي والمطبات الهوائية، وذلك للاطمئنان على الطائرة وعلاج بعض أفراد البعثة المصابين

عودة بعثة بيراميدز الي انجولا

وبعد ساعات من الرعب عاشتها بعثة بيراميدز، سمحت السلطات الأنجولية للبعثة بدخول البلاد مرة أخرى بدون تأشيرة جديدة حيث تبيت البعثة في لواندا، العاصمة الأنجولية، بعد عودتها الاضطرارية.

بيراميدز يتاهل الي ربع نهائي دوري الابطال

وحقق بيراميدز فوزًا غاليًا على مضيفه ساجرادا في أنجولا بهدف دون مقابل سجله مروان حمدي، ليضمن بيراميدز التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا لأول مرة في تاريخه.

 

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