مشهد صادم، آلاف السيارات تغادر لوس أنجلوس في أكبر عملية نزوح بتاريخ أمريكا (فيديو)

حرائق لوس أنجلوس، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مثير، يكشف أكبر عملية نزوح لآلاف السكان من كاليفورنيا بسبب الحرائق الهائلة، وُصفت بأكبر عملية نزوح في تاريخ أمريكا.

أكبر عملية نزوح جماعي في أمريكا

ويظهر المقطع آلاف السيارات التي تصطف في الطريق لمغادرة لوس أنجلوس، التي تشتعل فيها الحرائق منذ نحو أسبوعين، والتهمت ما يزيد عن 12 ألف منزل ومبنى، وتم تهجير نحو 166 شخصا، من مساحة مكتظة بالسكان تبلغ نحو 40 كيلو متر وسط مدينة لوس أنجلوس، حسبما أكدت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.

لوس أنجلوس قبل وبعد الحريق، فيتو

وذكرت وكالة الأنباء الأمريكية "أسوشييتد برس" أن الأوامر قد صدرت بالإخلاء لمئات الآلاف من الأشخاص من بينهم نجوم هوليوود (مارك هاميل، ماندي مور وجيمس وودز.)

الكارثة الأشد تأثيرًا في تاريخ الولايات المتحدة

وأكدت بيانات مركز رصد النزوح الأمريكي الداخلي "IDMC"، أن عدد النازحين من منازلهم نحو 157 ألف شخص حتى 9 يناير، بعد يومين فقط من اندلاع الحرائق المستعرة، ووصفت الحرائق في لوس أنجلوس بأنها الكارثة الأشد تأثيرًا في تاريخ الولايات المتحدة مع حرائق الغابات، ويرجح مركز رصد النزوح أن هذا الرقم أقل من الواقع، نظرًا لعدم القدرة على رصد السكان الذين نزحوا من أنفسهم عندما استشعروا الخطر دون صدور أوامر إخلاء لمنازلهم.

🔴🔥🔴….#امريكا تحترق..

مقطع متداول لعمليات

نزوح كبيرة جدا لآلاف السكان من كاليفورنيا بسبب

الحرائق الهائلة..👇🏿🔥👇🏿 pic.twitter.com/Vf40nqhNYy — Abo Hannoud (@AboHannoudi) January 12, 2025

وأثار مقطع أكبر نزوحا جماعيا في أمريكا ردود أفعال واسعة بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، فعلق عضو اتحاد المهندسين العرب مهندس سعود دغيم الشمري قائلًا: "خسائر حريق ايتون في لوس انجلوس خلّف أكثر من 7000 منزل معظمها للأثرياء واحتراق أكثر من 37 ألف فدان (حوالي 155 كم مربع). لم يتم السيطرة إلا على 3% منها فقط. كل ذلك في 10 أيام فقط! تقف أمامها أقوى دولة بالعالم عاجزة أمام قدرة شديد المُحال".

الرعب يسيطر على سكان لوس أنجلوس

وقال البلوجر نديم سلامة " تكلمت مع أقاربي في ضواحي لوس أنجلوس الرعب يسيطر عليهم والدخان ورائحة الحريق في أنوفهم منهم من يبعد ثلاث كلم ومنه أكثر حريق لا مثيل له والهواء يزيد الانتشار خسائر بالمليارات"

ورد أحد النشطاء قائلًا: " حريق لوس أنجلوس هو الأكثر تدميرا في تاريخ الولايات المتحدة. تدمير 29,000 فدان خسائر اقتصادية تقدر بـ 57 مليار دولار إجلاء أكثر 180,000 شخص".

📌 عاجل /



كاليفورنيا تحترق عن بكرة أبيها، وأغلب سكانها نزحوا لولايات ثانية بعيدة، وتهجير أكثر من 166ألف إنسان..

والشيطان الأكبر وابنته المدلّلة “الs-هاينة "

.. أذلّهم الله !!!!#غزه_تباد_وتحرق #حرائق_لوس_أنجلوس #حرائق_كالفورنيا #الحرية_للدكتور_حسام_أبوصفية @mog_Russ pic.twitter.com/Zc3XUILEpw — الإعلامية إيمان طوالبه (@Emantawalbeh333) January 12, 2025



وذكر موقع (CNN) أن المساحة الإجمالية التي أتت عليها الحرائق في اليساديس وإيتون وهرست في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا، تبلغ نحو 38629 فدانا، وفقا للأرقام الصادرة عن وكالة (Cal Fire).

وأكد الموقع الأمريكي أن الحرائق في لوس أنجلوس دمرت مساحة تعادل مساحة العاصمة الفرنسية "باريس"، مساحة مدينة باريس 103 مليون و600 ألف متر، وهو ما يعني أن الحرائق اشتعلت في منطقة من الأرض، أكبر من مساحة العاصمة الفرنسية.

وتبلغ مساحة حريق باليساديس وحده حوالي 23713 فدانًا، بحسب Cal Fire، ما يؤكد أن الحرئق اشتعلت في مساحة تقترب من مساحة باريس.

ولا يزال حوالي 18500 عميل في مدينة لوس أنجلوس بدون كهرباء، بحسب إدارة المياه والطاقة في لوس أنجلوس.

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