ترامب يهاجم رجال الإطفاء بسبب حرائق لوس أنجلوس

شن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، اليوم الأحد، هجوما جديدا على المسؤولين في ولاية كاليفورنيا، في وقت يواصل رجال الإطفاء مكافحة الحرائق المستعرة في لوس أنجلوس.

ترامب يشن هجوما علي رجال الإطفاء في أمريكا

وكتب ترامب على شبكته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشل" إن "الحرائق لا تزال مشتعلة في لوس أنجلوس. والسياسيون غير الأكفاء ليس لديهم أي فكرة عن كيفية إخمادها".

أسوأ الكوارث في تاريخ أمريكا

وأضاف: "إنها واحدة من أسوأ الكوارث في تاريخ بلادنا. إنهم لا يعجزون ببساطة عن إخماد الحرائق. ماذا جرى لهم؟"، مشيرا إلى أن الموت في كل مكان.

وعلى الرغم من أنه من السابق لأوانه معرفة مصدر الحرائق، إلا أن انتقادات وجهت للسلطات على خلفية مدى استعدادها واستجابتها.

وفرغت خزانات مكافحة الحرائق في حي باسيفيك باليسايدس الراقي الذي طالته واحدة من خمس حرائق غابات في المنطقة، كما عرقل نقص المياه الجهود في أماكن أخرى.

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