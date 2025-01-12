الأحد 12 يناير 2025
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منوعات

حرائق لوس أنجلوس، النار تحرق أحياء كاملة وتحولها إلى رماد (صور)

حرائق لوس أنجلوس،
حرائق لوس أنجلوس، فيتو

بدأ ناجون من حرائق لوس أنجلوس، اليوم، فى العودة إلى منازلهم بعد إجلائهم منها خلال الأيام الماضية، على أمل أن تكون منازلهم قد نجت من أسوأ آثار الدمار.

حرائق الغابات فى لوس أنجلوس الأمريكية

ورصدت وسائل إعلام أمريكية صدمة للمواطنين العائدون إلى منازلهم فى لوس أنجلوس، حيث لم يجد كثيرون منهم سوى أبنية مدمرة وأنقاضا وذكريات محتها الحرائق.

حرائق غابات كاليفورنيا ، فيتو
حرائق غابات كاليفورنيا ، فيتو

ووصفت السلطات الأمريكية، حرائق الغابات بأنها وهي واحدة من أسوأ الكوارث الطبيعية التي تضرب كاليفورنيا على مر تاريخها، أودت بحياة 10 أشخاص على الأقل منذ الجمعة وألحقت أضرارا كلية أو جزئية بأكثر من 10 آلاف مبنى.

حرائق لوس أنجلوس، فيتو
حرائق لوس أنجلوس، فيتو

وتظهر مقاطع مصورة لقطات فوتغرافية، بعض الأحياء ومنها باسيفيك باليساديس وألتادينا منازل محترقة بالكامل، وكأنها منطقة حرب.

حرائق لوس أنجلوس، فيتو
حرائق لوس أنجلوس، فيتو

ولقى 11 شخصا على الأقل مصرعهم في الحرائق، وفق حصيلة جديدة أوردتها السلطات. ولحق دمار هائل بأجزاء كاملة من ثاني مدن الولايات المتحدة مع انهيار أكثر من عشرة آلاف مبنى بحسب جهاز الإطفاء في كاليفورنيا.

مشاهد حرائق أمريكا أشبه بساحة حرب وعمليات قصف

وقال الرئيس الأمريكى جو بايدن خلال اجتماع في البيت الأبيض إن المشهد "أشبه بساحة حرب وعمليات قصف".

حرائق لوس أنجلوس، فيتو
حرائق لوس أنجلوس، فيتو

لكن تراجع قوة الرياح الجمعة من شأنه أن يساعد الإطفائيين في مكافحة النيران في حين ما زالت خمس حرائق رئيسية نشطة.

حرائق لوس أنجلوس، فيتو
حرائق لوس أنجلوس، فيتو

وقال خبير الأرصاد الجوية مايك وافورد "نشهد حاليا تراجعا طفيفا لقوة الرياح، وأشار إلى أن الرياح ستنحسر بشكل كبير مساء السبت، مع ذلك، فإن الظروف، مع الجفاف الشديد والرياح التي يُتوقع أن تعود لتشتد، لا تزال تثير القلق.

 

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