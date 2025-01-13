أحدث حصيلة لضحايا الحرائق في لوس أنجلوس

حرائق لوس أنجلوس، أعلن مصدر طبي، اليوم الإثنين، ارتفاع حصيلة ضحايا الحرائق في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية إلى 24 قتيلا.

وكانت آخر حصيلة معلنة للقتلى 16 شخصا، وفق مصادر رسمية أمريكية، وسط توقعات بارتفاعها.

وسعى رجال الإطفاء، أمس الأحد، إلى تحقيق مزيد من التقدم في مكافحة حرائق الغابات، بينما حذر خبراء الأرصاد مجددا من أحوال طقس خطيرة مع عودة الرياح القوية هذا الأسبوع.

وأصدرت هيئة الأرصاد الوطنية تحذيرات من الدرجة الحمراء بشأن ظروف حرائق شديدة حتى الأربعاء، مع رياح متواصلة بسرعة 50 ميلا (80 كيلومترا) في الساعة، وهبات عواصف في الجبال تصل سرعتها إلى 70 ميلا (113 كيلومترا) في الساعة.

وتسببت الحرائق في لوس أنجلوس أيضا في اندلاع النيران في عشرات الآلاف من الأفدنة وحرق عدد هائل من المباني.

وصدرت أوامر إخلاء لأكثر من 166 ألف شخص، بينما كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن خسائر الحرائق في لوس أنجلوس تصل لـ 150 مليار دولار.

وكانت عمدة لوس أنجلوس كارين باس، أعلنت أمس الأحد، عن مقتل 14 شخصا وفقدان 12 آخرين بسبب موجة الحرائق التي تضرب الولاية.

وبحسب «سكاي نيوز»، قالت السلطات في لوس أنجلوس، إن أكثر من 7000 مبنى تضرر أو دُمّر.

حرائق الغابات فى لوس أنجلوس الأمريكية



بدأ ناجون من حرائق لوس أنجلوس، فى العودة إلى منازلهم بعد إجلائهم منها خلال الأيام الماضية، على أمل أن تكون منازلهم قد نجت من أسوأ آثار الدمار.

ورصدت وسائل إعلام أمريكية صدمة للمواطنين العائدون إلى منازلهم فى لوس أنجلوس، حيث لم يجد كثيرون منهم سوى أبنية مدمرة وأنقاضا وذكريات محتها الحرائق.

ووصفت السلطات الأمريكية، حرائق الغابات بأنها وهي واحدة من أسوأ الكوارث الطبيعية التي تضرب كاليفورنيا على مر تاريخها، أودت بحياة 10 أشخاص على الأقل منذ الجمعة وألحقت أضرارا كلية أو جزئية بأكثر من 10 آلاف مبنى.

وتظهر مقاطع مصورة لقطات فوتغرافية، بعض الأحياء ومنها باسيفيك باليساديس وألتادينا منازل محترقة بالكامل، وكأنها منطقة حرب.

مشاهد حرائق أمريكا أشبه بساحة حرب وعمليات قصف



وقال الرئيس الأمريكى جو بايدن خلال اجتماع في البيت الأبيض إن المشهد "أشبه بساحة حرب وعمليات قصف".

لكن تراجع قوة الرياح الجمعة من شأنه أن يساعد الإطفائيين في مكافحة النيران في حين ما زالت خمس حرائق رئيسية نشطة.



وقال خبير الأرصاد الجوية مايك وافورد "نشهد حاليا تراجعا طفيفا لقوة الرياح، وأشار إلى أن الرياح ستنحسر بشكل كبير مساء السبت، مع ذلك، فإن الظروف، مع الجفاف الشديد والرياح التي يُتوقع أن تعود لتشتد، لا تزال تثير القلق.

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