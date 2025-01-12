باليساديس أكبرها، خرائط لحرائق لوس أنجلوس وامتدادها تكشف فداحة الوضع

حرائق لوس أنجلوس، لا يزال حريق باليساديس، وهو الأكبر من بين أربعة حرائق كبرى اجتاحت مقاطعة لوس أنجلوس، الأمريكية، وما تم للآن احتوائه بنسبة 11% فقط، حيث امتد على مساحة لأكثر من 23 ألف فدانا، وفقا لهيئة الإطفاء في كاليفورنيا.

ارتفاع معدل حرائق باليساديس وإيتون فى لوس أنجلوس

وحسب شبكة "سي إن إن"، قال مكتب الطب الشرعي لمقاطعة لوس أنجلوس، إن حصيلة القتلى في حرائق إيتون وباليساديس ارتفعت إلى 16 قتيلا، ويبدو أن 5 من الوفيات ناجمة عن حريق باليساديس و11 وفاة في حريق إيتون، وفقًا لسجلات المكتب، ومن بين الحالات الـ16 التي أبلغ عنها، هناك 10 حالات تتعلق ببقايا بشرية مؤكدة.

حريق باليساديس، فيتو

تستخدم إدارة الغابات والحماية من الحرائق في كاليفورنيا أجهزة استشعار مثبتة على الطائرات لالتقاط بيانات محيط الحرائق، ولأن الرياح العاتية قد تتسبب أحيانًا في إرباك الطائرات، فقد تتأخر التحديثات الخاصة بمحيط الحرائق المرصود.

انتشر حريق باليساديس بطريقة تثير قلق سلطات كاليفورنيا

انتشر حريق باليساديس بطريقة تثير القلق، حيث أتى على أكثر من 20 ألف فدان بحلول ظهر يوم الجمعة.

حريق باليساديس، فيتو

ووفقًا إدارة الإطفاء في كاليفورنيا، دمرت كل واحدة من حرائق باليساديس وإيتون أكثر من 5000 مبنى، وبذلك يصل إجمالي المباني المدمرة إلى 10 آلاف على الأقل بين أكبر حريقين نشطين.

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