الأحد 12 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

منوعات

باليساديس أكبرها، خرائط لحرائق لوس أنجلوس وامتدادها تكشف فداحة الوضع

حرائق لوس أنجلوس،
حرائق لوس أنجلوس، فيتو

حرائق لوس أنجلوس، لا يزال حريق باليساديس، وهو الأكبر من بين أربعة حرائق كبرى اجتاحت مقاطعة لوس أنجلوس، الأمريكية، وما تم للآن احتوائه بنسبة 11% فقط، حيث امتد على مساحة لأكثر من 23 ألف فدانا، وفقا لهيئة الإطفاء في كاليفورنيا.

ارتفاع معدل حرائق باليساديس وإيتون فى لوس أنجلوس

وحسب شبكة "سي إن إن"، قال مكتب الطب الشرعي لمقاطعة لوس أنجلوس، إن حصيلة القتلى في حرائق إيتون وباليساديس ارتفعت إلى 16 قتيلا، ويبدو أن 5 من الوفيات ناجمة عن حريق باليساديس و11 وفاة في حريق إيتون، وفقًا لسجلات المكتب، ومن بين الحالات الـ16 التي أبلغ عنها، هناك 10 حالات تتعلق ببقايا بشرية مؤكدة.

حريق باليساديس، فيتو
حريق باليساديس، فيتو

تستخدم إدارة الغابات والحماية من الحرائق في كاليفورنيا أجهزة استشعار مثبتة على الطائرات لالتقاط بيانات محيط الحرائق، ولأن الرياح العاتية قد تتسبب أحيانًا في إرباك الطائرات، فقد تتأخر التحديثات الخاصة بمحيط الحرائق المرصود.

انتشر حريق باليساديس بطريقة تثير قلق سلطات كاليفورنيا

انتشر حريق باليساديس بطريقة تثير القلق، حيث أتى على أكثر من 20 ألف فدان بحلول ظهر يوم الجمعة.

حريق باليساديس، فيتو
حريق باليساديس، فيتو

ووفقًا إدارة الإطفاء في كاليفورنيا، دمرت كل واحدة من حرائق باليساديس وإيتون أكثر من 5000 مبنى، وبذلك يصل إجمالي المباني المدمرة إلى 10 آلاف على الأقل بين أكبر حريقين نشطين.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حرائق لوس أنجلوس باليساديس لوس انجلوس ايتون كاليفورنيا

مواد متعلقة

أول تعليق من وزارة الخارجية والهجرة بشأن أوضاع الجالية المصرية في كاليفورنيا

جيمي لي كورتيس تقارن حرائق كاليفورنيا بالحرب على غزة (فيديو)

باريس هيلتون تتبرع بـ 200 ألف دولار للعائلات المتضررة من حرائق كاليفورنيا

مسلسل سيمبسون يتنبأ بحرائق كاليفورنيا (فيديو)
ads

الأكثر قراءة

احتفالات وفرحة عارمة للاعبي برشلونة بعد التتويج بالسوبر الإسباني (فيديو)

الخارجية تكشف حقيقة توتر العلاقات المصرية مع الإمارات والسعودية

برشلونة يكتسح ريال مدريد 5-2 ويتوج بطلا لكأس السوبر الإسباني

الخارجية تكشف عن خسائر مادية للجالية المصرية في حرائق لوس أنجلوس

صورة لوزيرة خارجية ألمانيا تثير أزمة جديدة للحكومة السورية (فيديو)

الحزن يسيطر على لاعبي ريال مدريد بعد خسارة السوبر الإسباني أمام برشلونة (صور)

لوائح فيفا تهدد صفقة انتقال تريزيجيه إلى الأهلي

ارتفاع كبير في سعر الكتكوت الأبيض والبط بالأسواق اليوم الأحد

منوعات

المزيد

باليساديس أكبرها، خرائط لحرائق لوس أنجلوس وامتدادها تكشف فداحة الوضع

تلميذ تونسي فى المرحلة الإعدادية يلقى قنبلة مولوتوف على مدرسته

حرائق لوس أنجلوس، النار تحرق أحياء كاملة وتحولها إلى رماد (صور)

مقتل مهرب مخدرات في اشتباك على حدود الأردن

المزيد

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق اليوم الأحد 12-1-2025

كم سجل سعر الأرز بالأسواق اليوم الأحد 12-1-2025؟

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

10 معلومات عن معرض القاهرة الدولى للكتاب 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

«والنجم والشجر يسجدان»، محمد سيد طنطاوي يوضح اختلاف العلماء في معنى النجم

كصيام الدهر، الأزهر للفتوى يوضح فضل صيام الأيام البيض من شهر رجب

تفسير رؤية تنظيف الأسنان في المنام وعلاقته بانتهاء  المشاكل الزوجية

المزيد
الجريدة الرسمية