لا تتعجلوا البكالوريا!

أرجو ألا نمرر خطأ الدكتور طارق شوقى حينما شرع في تنفيذ مشروعه لتطوير التعليم قبل أن تستعد المنظومة التعليمية لذلك، ودون توفر بنية أساسية يقوم عليها هذا التطوير، ودون إعداد وتدريب المدرسين وأيضًا دون إقناع أولياء الأمور به فرفضوه ولم يتقبلوه وهاجموه حتى رحل الرجل عن وزارة التعليم!



لقد أعلن الوزير الجديد عن مشروع جديد للثانوية العامة يشبه في جوهره نظام الثانوية العامة المعمول به في المدارس الدولية، وإستعار إسم شهادة البكالوريا القديمة ليسمى الشهادة الجديدة به، وربما يكون ذلك رد الفعل السلبى لدى رواد مواقع التواصل الاحتماعى لهذا المشروع.



وبغض النظر عن إسم المشروع الجديد للثانوية العامة فإنه يحتاج لدراسة متأنية تحيط بكل تفاصيله بدءا من المواد التى يقترح دراسة الطلاب لها وهى المواد التى ستدخل في المجموع، وحتى استعداد المدارس في المدن والقرى والنجوع لتدريسها، مرورا بالأعباء التى سيتحملها الطلاب وأولياء أمورهم بما في ذلك الدروس الخصوصية.



لا وجه للتعجل فى تنفيذ مشروع البكالوريا قبل اخضاعه ليس للحوار المجتمعى فقط وإنما بحثه تفصيلا من قبل خبراء التعليم والمشاركين في العملية التعليمية خاصة المدرسين.



إن أبناءنا ليسوا فئران تجارب حتى نجرب فيهم ما تنتجه أدمغتنا من أفكار ومقترحات.. فلنتمهل قليلا لنضمن أن يكون المشروع مكتملا وقابل للنجاح، وحتى لا يضاف لمشروع طارق شوقى.



إن أعضاء مجلس الوزراء مع كل الإحترام لهم ليسوا بخبراء تعليم حتى نجيز المشروع بموافقتهم وحدهم.. كما أن الأمر لا يتحمل مجرد حوار مجتمعى شكلى فقط يكون بطله وزير التعليم صاحب المشروع ومساعديه ورجال الوزارة الذين سيروجون بالطبع للمشروع مجاملة للوزير..

وإنما يتعين الإنصات الكامل لكل أطراف العملية التعليمية بدء من الطلاب ومرورا بالمدرسين ومدراء المدارس الذين يجدون صعوبة في بعض المدارس الدولية فى تدريس المواد المختارة في الثانوية العامة بها.. التسرع هنا لا يفيد ولن يمنح المشروع فرصة نجاح تطبيقه.

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