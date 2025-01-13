صحة الأقصر تنظم قافلة طبية بوحدة حاجر الضبعية (صور)

قال الدكتور أحمد أبو العطا وكيل وزارة الصحة بالأقصر، إنه تم تنظيم قافلة طبية شاملة بوحدة حاجر الضبعية بإدارة القرنة بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني، تحت رعاية المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، وذلك في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين مديرية الشئون الصحية بالأقصر وكلية الطب بجامعة الأقصر برئاسة دكتورة صابرين عبد الجليل.

القوافل الطبية في الأقصر

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أن أعمال القافلة تضمنت تخصصات (الرمد - جراحة عامة- الباطنة- المسالك البولية- الصدرية- الأطفال- أمراض النساء- العظام- التحاليل الطبية والأشعة). حيث تم تقديم العلاج مجاناَ، وجاءت هذه القافلة بهدف تسخير كافة الإمكانات المادية والبشرية لخدمة المجتمع، سعيًا لتوفير أوجه الرعاية الصحية لمستحقيها.

وكيل وزارة الصحة بالأقصر يعقد اجتماعا مع مديري الإدارات

وفي وقت سابق عقد الدكتور أحمد أبو العطا وكيل وزارة الصحة بالأقصر، اجتماعا مع مديرى الإدارات الفنية اليوم الأحد الموافق بحضور الدكتور على طبل وكيل المديرية، والدكتور محمد عبدالحافظ مدير إدارة أرمنت، ومدير الرعاية الاساسية الدكتورة عبير مبارك، ومدير تنظيم الأسرة الدكتورة غادة شعيب، ومسئول المبادرات والدكتورة حنان صالح، ومسئول الرائدات الريفيات سهير نخلة، حيث تم مناقشة الأداء بمبادرة الألف يوم الذهبية وتنمية الأسرة وحملة طرق الأبواب بارمنت والإعداد والتجهيز للحملة، ومناقشة إعداد غرف المشورة الاسرية بالوحدات التابعة للمديرية بأرمنت، حيث أنها من المناطق الحمراء التي وردت في تقرير معالي السيد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وتحسين الأداء الطبي المقدم للمرضى والعمل على إرضائهم.

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