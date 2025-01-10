الجمعة 10 يناير 2025
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محافظات

رئيس محلية أرمنت غرب الأقصر يبحث تنفيذ مشروعات حياة كريمة

اثناء الاجتماع
اثناء الاجتماع

 ترأس العميد أحمد الهواري رئيس مدينة أرمنت غرب محافظة الأقصر، اجتماعا مع القيادات الشعبية بالمركز بغرض متابعة نسب تنفيذ مشروعات حياة كريمة وعرض بعض التحديات التي تواجه القرى بمشروع  حياة كريمة ووضع الحلول المناسبة، وذلك بحضور مهندسى مشروعات المنفذة بتلك القرى، حيث تم عرض مشكلات تتعلق بالصرف الصحي في عدة مناطق غير مكتملة.

 

مشروعات حياة كريمة بالأقصر 

 وأفاد المهندس المسئول عن تنفيذ الصرف الصحي بأن المناطق المذكورة ضمن توابع القرى، كما تم عرض مشكلة مداخل الكباري علي الطريق الرئيسي وما تتسبب فيه من حوادث، حيث تم التوصل لحل هذه المشكلة عن طريق عمل مطبات خفيفة على الكبارى لتخفيف السرعة.

 

كما تم مناقشة مشكلة مدخل قرى المحاميد قبلي وبحري من ضيق المداخل ووجود إشغالات، وتم الاتفاق  مع رئيس القرية المتواجد بالاجتماع وعمد القرى بالمحاميد قبلي وبحري على توسعة المداخل.

وعن مشكلة تكدس وتزاحم المركبات والبائعين في مدخل أرمنت بجوار مسجد الرحمن جار حل هذه المشكلة بالتنسيق مع شرطة المرافق وعمل حملات مستمرة من المجلس، وأيضا تم مناقشة مشكلة الحفر الموجود بالطريق السريع وهي عبارة عن حفر لتركيب كابل فايبر، حيث أفاد المهندس المسئول عن هيئة الطرق بأنه سيتم الرصف البارد وتغطية الحفر الذي يعرض سلامة السيارات والركاب للخطر، على أن يبدأ العمل خلال الأسبوع القادم، كما تم التشديد على المهندس المسئول عن شركة الغاز بالالتزام بالخطة الزمنية وسرعة ضخ الغاز للمنازل، وذلك وفقا لتعليمات  المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر،كما تم عرض مطلب إقامة إسعاف نهرى بمركز أرمنت وجارى الدراسة.  

وحضر الاجتماع كلا من المهندس عبد الحي زين الدين ممثل دار الهندسة والدكتور كرم النوبى بشارة مدير التخطيط بالمركز وفاطمة أحمد عبد الفتاح مسئول المشاركة المجتمعية بوحدة حياة كريمة   ومسئولى المرافق والجهات التنفيذية ورؤساء القرى بالمركز.

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الأقصر حياة كريمة مشروعات حياة كريمة الصرف الصحي تطوير الريف المصري

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