انطلاق سوق اليوم الواحد في البياضية شرقي الأقصر (صور)

شهدت محافظة الأقصر افتتاح سوق اليوم الواحد بمدينة البياضية وآخر بقرية الحبيل شرقي المحافظة، لتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة، وذلك استمرارًا لافتتاح أسواق اليوم الواحد وتعميمها على جميع المحافظات، وبناء على تعليمات الدكتور شريف فاروق وزير التموين، وتوجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر.

سوق اليوم الواحد في الأقصر

قام الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بالأقصر، بافتتاح 1 سوق جديد بمدينة البياضية وعدد 1 سوق جديد بقرية الحبيل التابعين لمركز ومدينة البياضية وذلك بحضور كلا من الدكتور عبدالخالق حسين رئيس مدينة البياضية، والمهندس عبدالرازق الصافي وكيل مديرية التموين، وذلك بالتنسيق مع ادارة تموين البياضيه وذلك في إطار جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية لدعم المواطنين وتوفير السلع الأساسية بأسعار تنافسية.



ويأتي هذا ضمن سلسلة الأسواق التي تُنظّمها وزارة التموين بالتعاون مع الجهات المحلية بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم اليومية بأسعار مخفضة.



ويضم سوق البياضية عدد 10 عارضين، وسوق قرية الحبيل عدد 8 عارضين بالاضافة إلى عدد 9 سيارات متنقلة ومتوفر بهم مجموعة متنوعة من السلع الأساسية، بما في ذلك الخضروات والفاكهة واللحوم الطازجة والمجمدة والدواجن ومنتجات الألبان والبقوليات والزيوت، بتخفيضات تصل إلى 30%، مما يجعلها فرصة مميزة للمواطنين للحصول على احتياجاتهم اليومية بجودة عالية وأسعار تناسب الجميع.



وشهدت تلك الأسواق إقبالًا واسعًا من أهالي مدينة البياضية وقرية الحبيل الذين أشادوا بجودة المنتجات المعروضة وتنوعها، بالإضافة إلى التنظيم الجيد والخدمات المقدمة، مما يعكس حرص المحافظة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



وأوضح وكيل وزارة التموين أن مشاركة المديرية في أسواق اليوم الواحد تعكس التزامنا بمسؤوليتنا الوطنية تجاه المواطنين، حيث نسعى جاهدين لتوفير منتجات غذائية بجودة عالية وأسعار مناسبة، دعمًا للمبادرات التي تحقق الاستقرار وتخفف الأعباء عن الأسر المصرية، وتساهم في تعزيز الأمن الغذائي.



جدير بالذكر أن مثل هذه المبادرات تأتي في إطار خطة الدولة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتقديم خدمات أفضل للمواطنين في جميع المحافظات

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