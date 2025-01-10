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النوم في العسل، جولة مفاجئة لمدير الرعاية الصحية بالأقصر تطيح بمسؤولين كبار بمستشفى الكرنك الدولي

أثناء جولة مدير الرعاية
أثناء جولة مدير الرعاية الصحية بالأقصر، فيتو

أطاحت جولة مرورية مفاجئة لمدير الرعاية الصحية بالأقصر بمستشفى الكرنك الدولي بمدينة الأقصر بمناصب مدير الطوارئ ومديري الأقسام الداخلية لتقاعسهم في العمل.

 

فرع الرعاية الصحية بالأقصر 

أجرى الدكتور محمد شعبان مدير فرع الهيئة بالأقصر يرافقه عدد من قيادات الفرع جولة مرورية مفاجئة بعد منتصف الليل لمستشفى الكرنك الدولي التابعة للهيئة بالأقصر، بهدف متابعة انتظام تقديم الخدمات الطبية في الساعات المتأخرة من الليل بالأقسام المختلفة بالمستشفى، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل لضمان متابعة تقديم الخدمة الطبية للمواطنين بأفضل كفاءة.


وأسفرت الجولة عن إعفاء مدير الطوارئ ومديري الأقسام الداخلية بالمستشفى عن مهامهم الإدارية، فضلًا عن خصم حافز الجدارة لمسؤول الصيدلية بفترة السهرة بالطوارئ وذلك لتقاعسهم عن تأدية المهام الموكلة لهم وعدم الالتزام الكامل بتطبيق معايير الجودة مما قد يؤثر سلبًا في  كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين كما وجه الإدارات المعنية باتخاذ اللازم لوضع خطة تصحيحية فورية.

وتأتي تلك القرارات في إطار توصيات رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية على الالتزام بتقديم خدمات الرعاية الصحية بأعلى جودة، وإتخاذ إجراءات إدارية مشددة ضد  المخالفين والعمل على رفع الكفاءة التشغيلية بالمنشآت الصحية.

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الأقصر الرعاية الصحية مدير الرعاية الصحية التأمين الصحي الشامل مستشفى الكرنك الدولي وزار الصحة

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