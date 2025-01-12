الأحد 12 يناير 2025
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محافظات

محافظ الفيوم يتابع تخفيض أسعار السلع

جانب من الاجتماع،
جانب من الاجتماع، فيتو

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، وإبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، لقاءً موسعًا مع أعضاء الغرفة التجارية،  في إطار التنسيق والتعاون الدوري لشن حملات رقابية موسعة على الأسواق والمخابز والسلاسل التجارية لمتابعة تخفيض أسعار السلع والالتزام بالقرارات الصادرة من  رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن، والتأكيد علي ضرورة الإلتزام بتوفير السلع الغذائية وإتاحتها أمام المواطنين بأسعار مُخفضة، خاصة مع قُرب حلول شهر رمضان المعظم.

تعاون الغرفة التجارية والتجار والمستهلك

وقال محافظ الفيوم، إن الغرفة التجارية، والتجار في محافظة الفيوم، لا يتوانون لحظة واحدة عن دعم وخدمة المحافظة، خاصة خلال الأزمات، ويجب على كلُ من التاجر والمواطن  أن يعرف دوره وعمله، وعلى جهاز حماية المستهلك أن يُنظم العلاقة بينهما، موجهًا رسالة لكافة المواطنين بضرورة تجنب الممارسات التقليدية قُبيل شهر رمضان، والتي تتمثل في شراء وتخزين كميات كبيرة من السلع الأمر الذي يتسبب في استغلال بعض التجار لهذه الممارسات والقيام برفع الأسعار، كما وجه رسالة أخري للتجار مطالبًا إياهم بطرح كميات كبيرة من السلع أمام المواطنين تفي احتياجاتهم، ويأسعار في متناول الجميع.

مطالب لاستقرار الاسعار

ولفت محافظ الفيوم، إلي أنه من الضروري استقرار أسعار السلع وتوافرها بكميات كبيرة،  في إطار توجيهات القيادة السياسية، والقرارات الصادرة عن  رئيس مجلس الوزراء، بشأن ضبط الأسواق، وضمان استقرار الأسعار، وبما يُلبي احتياجات المواطنين، خاصة ونحن مقبلون على شهر رمضان المبارك، مؤكدًا على أهمية المشاركة الشعبية وتأكيد دور المواطن الإيجابي في المساهمة بشكل مباشر في ضبط الأسواق ومراقبة الأسعار، باعتباره من أهم أطراف المنظومة.

دور المعارض في الحفاظ علي ثبات الاسعار

وأكد محافظ الفيوم، أن معارض بيع السلع بأسعار مخفضة موجودة بالمحافظة طوال العام، بالتعاون مع الجهات الرسمية المختلفة، والغرفة التجارية، والتجار الوطنيين، وسيتم التوسع في إقامة معارض "أهلًا رمضان" خلال هذا العام، لتوفير كافة السلع ومستلزمات الشهر الفضيل بأسعار مخفضة وفي متناول الجميع، مؤكدًا على أهمية المصارحة والمكاشفة والمصداقية، بين كافة الجهات المعنية بعمليات البيع والشراء، لضبط الأسواق واستقرار الأسعار.

الهدف من زيارة رئيس جهاز حماية المستهلك للفيوم

وقال رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الهدف من الزيارة ليس تحرير المحاضر وتحويلها للنيابة، لكن الهدف الرئيسي توعية التجار والمستهلكين بقانون حماية المستهلك ومعرفة حقوقهم وواجباتهم، والحملات السابقة حررت  77 محضرًا بمحافظة البحيرة، و105 محضرًا بمحافظة بني سويف، والتاجر المنضبط الأمين يتم تكريمه ومنحه شهادة "صديق المستهلك" ويتم توجيه رسائل الشكر له.

 

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وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الزيادة في الأسعار تجعل المواطن يعزف عن شراء السلع مما يتسبب في حالة ركود بالأسواق، مطالبًا بأهمية توعية التجار والمستهلكين من المواطنين، بأهمية الإعلان عن الأسعار والتي تُعد من المخالفات التي يعاقب عليها قانون حماية المستهلك، مؤكدًا على استمرار جهود الرقابة وإحكام السيطرة علي الأسواق وأسعار السلع.

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