محافظ أسيوط يوجه بصرف تعويضات عاجلة لأسرة ضحايا منزل بني شقير (فيديو وصور)

تفقد اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، موقع انهيار منزل مكون من 3 طوابق بقرية بني شقير التابعة لمركز منفلوط، والذي أسفر عن وفاة 5 أشخاص تم نقلهم لمستشفى منفلوط وإصابة 4 تم نقلهم لمستشفى الإيمان العام بمدينة أسيوط ونجاة 3 آخرين.

انهيار منزل مكون من 3 طوابق بعزبة دمنهور

كان محافظ أسيوط قد تلقى إخطارًا من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ بالمحافظة يفيد انهيار منزل مكون من 3 طوابق بعزبة دمنهور التابعة لقرية بني شقير مركز منفلوط، وعلى الفور انتقل المحافظ يرافقه خالد عبدالرؤوف السكرتير العام المساعد للمحافظة ومحمود نجار رئيس مركز ومدينة منفلوط إلى موقع الحادث فور الإبلاغ للوقوف على تداعيات الموقف واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بشأنه.

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وأكد محافظ أسيوط، أنه فور تلقي البلاغ تم التواجد الميداني بموقع الحادث بحضور كافة الأجهزة المعنية من الأجهزة الشرطية وأطقم الحماية المدنية والإسعاف والصحة للتعامل الفوري مع تداعيات الحادث، وفرض كردون أمني حول الموقع وفصل كافة المرافق، حيث تم استخراج 5 جثث ونقلهم لمستشفى منفلوط وإنقاذ 4 مصابين تم نقلهم لمستشفى الإيمان العام بحي غرب مدينة أسيوط كما خرج 5 أشخاص من المنزل قبل الانهيار.

تشكيل لجنة هندسية لمعاينة المنزل المنهار والمنازل المجاورة

وقرر محافظ أسيوط تشكيل لجنة هندسية من مديرية الإسكان ومسئولي الإدارة الهندسية بمركز منفلوط لمعاينة المنزل المنهار والمنازل المجاورة لفحصها ومراجعتها وبيان مدى تأثرها من الانهيار مع رفع المخلفات الناتجة عن الحادث فور انتهاء النيابة العامة من المعاينة وكتابة تقرير عن أسباب الحادث.

صرف تعويضات عاجلة لأسر الضحايا والمصابين

كما كلف اللواء دكتور هشام أبوالنصر مديرية التضامن الاجتماعي بتقديم المساعدات والإعانات العاجلة وصرف التعويضات اللازمة للمصابين وأسر المتوفين في مثل هذه الحالات.

كما توجه محافظ أسيوط إلى مستشفى الإيمان العام للاطمئنان على حالة المصابين الناجين من الحادث يرافقه الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة، وتابع حالة المصابين التي تنوعت ما بين إصابات خفيفة ومتوسطة ووجه بتقديم كافة أوجة الرعاية الصحية اللازمة لهم ومتابعتهم حتى تحسن حالتهم وتماثلهم للشفاء وتقديم الدعم الكامل لهم متمنيًا الشفاء العاجل لهم.

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