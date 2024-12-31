الثلاثاء 31 ديسمبر 2024
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رياضة

هاني أبو ريدة يلتقي أعضاء اللجنة الفنية في اتحاد الكرة

إجتماع اللجنة الفنية
إجتماع اللجنة الفنية باتحاد الكرة، فيتو

عقد اللجنة الفنية باتحاد الكرة المصري، أول اجتماعاتها، اليوم الثلاثاء، بمقر اتحاد الكرة الجديد داخل مشروع الهدف بمدينة السادس من أكتوبر.

وحضر الاجتماع الأول هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة ونائبه خالد الدرندلي، كما حضره علاء نبيل المدير الفني للجبلاية.

ورصدت عدسات المركز الإعلامي باتحاد الكرة المصري، لقطات من الاجتماع الأول للجنة الفنية بمشاركة كل أعضائها.

وأكد المهندس هاني أبو ريدة أهمية اللجنة ومناقشات أعضائها وما يتوصلون خلالها من توصيات ستكون محل اهتمام  لمجلس إدارة الاتحاد لدى اتخاذ القرارات المتعلقة بالأمور الفنية.

اللجنة الفنية باتحاد الكرة، فيتو
اللجنة الفنية باتحاد الكرة، فيتو

الاجتماع الأول للجنة الفنية لاتحاد الكرة

وتوافق الحاضرون على تحديد مهام اللجنة وخريطة عملها على النحو التالي:
١- قيام اللجنة الفنية بوضع استراتيجية مشاركة المنتخبات الوطنية في البطولات المختلفة.

٢- تقديم المشورة في كل ما يتعلق بالنواحي الفنية للكرة المصرية.

٣- دراسة المسابقات بالدرجات المختلفة.

٤- وضع تصور خريطة مسابقات المراحل السنية للمواسم المقبلة.

٥- وضع معايير الاختيار للأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية.

٦- وضع خطة لتأهيل جميع العناصر الفنية والإدارية.

٧- اعتماد خطة عمل المدير الفني للاتحاد ولجنة المدربين.

اللجنة الفنية باتحاد الكرة، فيتو
اللجنة الفنية باتحاد الكرة، فيتو

شروط إختيار مدربي المنتخبات الوطنية

وكانت اللجنة الفنية قد ناقشت في اجتماعها الشروط الواجب توافرها لدى اختيار المديرين الفنيين للمنتخبات الوطنية والاجهزة الفنية المعاونة لهم.
- إعداد وتأهيل والمدربين وإيفادهم للمشاركة في معايشات خارجية لدى هيئات رياضية تساهم في صقل خبراتهم التدريبية.
- تغيير محتوي الدورات التدريبية لتتناسب مع المتغيرات العالمية.
- دعم المدربين الأكفاء في المنتخبات الوطنية وعدم ربط استمرارهم بالنتائج إذا توافرت مؤشرات تدل على أنه مدرب واعد.
- الاهتمام بالإعداد والتأهيل النفسي للاعبين.
- محاولة تحديد المشاكل التي تواجه المنتخبات الوطنية والعمل على حلها.
- الاهتمام بموضوع ( التسنين ) وعمل اتفاقات خارجية تضمن عدم حدوثه.
- الاهتمام بالإعداد والتجهيز لمنتخب 2005 لقرب موعد إتبارطه.
- اختيار الكابتن / حلمي طولان متحدثًا باسم اللجنة الفنية.

اللجنة الفنية باتحاد الكرة، فيتو
اللجنة الفنية باتحاد الكرة، فيتو

 تشكيل اللجنة الفنية لاتحاد الكرة

وقرر مجلس إدارة اتحاد الكرة تشكيل اللجنة الفنية على النحو التالي: 
الكابتن / حسن شحاتة 
الكابتن / محسن صالح 
الكابتن / علي أبو جريشة
الكابتن / حلمي طولان 
الكابتن / حسن فريد 
الكابتن / محمد عمر 
الكابتن / أحمد حسن 
الكابتن / عبد الظاهر السقا
والمدير الفني للاتحاد بصفته 

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اتحاد الكرة إتحاد الكرة المصرى مشروع الهدف هاني ابو ريدة خالد الدرندلي علاء نبيل حسن شحاته حلمي طولان أحمد حسن عبد الظاهر السقا

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