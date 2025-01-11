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رياضة

منتخب الشباب بقيادة أسامة نبيه يشارك في أمم إفريقيا للمحليين

منتخب الشباب مواليد
منتخب الشباب مواليد 2005، فيتو

منتخب الشباب، قال حلمي طولان، عضو اللجنة الفنية باتحاد الكرة والمتحدث الرسمي للجنة، أنه تم الاتفاق على أن يشارك منتخب مصر في أمم إفريقيا للمحليين بفريق تحت 20 سنة، بقيادة أسامة نبيه مع تدعيم بلاعب من كل نادٍ".

أمم إفريقيا للمحليين فرصة جيدة لمنتخب الشباب

وتابع حلمي طولان، في تصريحات تليفزيونية أن أسامة نبيه مدرب كبير ويمتلك خبرة كبيرة، وقادر على قيادة منتخب الشباب مواليد 2005.

وأضاف أن "بطولة أمم إفريقيا للمحليين فرصة كبيرة لمنتخب مصر تحت 20 عاما وستمنحهم الفرصة للمشاركة".

وأكمل: "المشاركة في كأس الأمم للمحليين فرصة كبيرة للاحتكاك لهذا المنتخب، خاصة وأن البطولة ستكون بعد 4 أشهر، وهو فرصة جيدة لهم، بالإضافة إلى وجود بعض النماذج الجيدة، واتفقنا على أن يستعين أسامة بلاعب واحد من كل نادٍ".

أسامة نبيه، فيتو
أسامة نبيه، فيتو

عقوبات على مصر حال الاعتذار عن التصفيات

واستكمل: "في حال عدم مشاركة المنتخب في التصفيات سيتم توقيع عقوبات، وقد يعرض مصر للغياب عن التنظيم، وهذا لا يليق بمكانة مصر، وتاريخها الكبير".

وذكر: "نمنح هذا المنتخب فرصة للاحتكاك، كما نمنح أسامة نبيه الفرصة لاختيار لاعبين من الأندية، وسنتواصل مع الأندية والجميع مرحب بذلك، وهناك روح جيدة للغاية".

وأتم: "هدف المشاركة في التصفيات هو الإعداد، وعدم تعرض مصر لأي عقوبات، وهناك حرية كاملة لأسامة والفريق للاحتكاك مع المنتخبات، وليس هناك محاسبة على أي شئ، وفرصة لاستمرار المسيرة للمنتخب، ولن نحاسب بالقطعة، وسنمنح المدرب الأمان والطمأنينة".

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