الأحد 12 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تشييع جثمان جزار لقي مصرعه على يد جاره بسبب عداد مياه في المحلة (فيديو)

تشييع جثمان جزار
تشييع جثمان جزار لقي مصرعة على يد جاره بسبب خلافات على عداد

شيع أهالي مدينة المحلة الكبرى محافظة الغربية، اليوم، جثمان جزار المحلة الذي توفي على يد جاره، حيث تمت الصلاة على الجثمان بمسجد اليماني، وخرج لمثواه الأخير بمقابر سيدي حسن البدوي وسط حالة من الحزن وبكاء وانهيار أسرته.

مصرع شاب أسفل عجلات القطار في الغربية

تشييع جثماني شقيقين ضحايا عمارة العباسية بالقاهرة بمسقط رأسهما بالغربية (فيديو)

 

شهدت منطقة الوراقة التابعة لدائرة قسم شرطة ثالث المحلة في محافظة الغربية حادثًا مأساويًا، حيث لقي شاب مصرعه على يد جاره، إثر مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات حول عداد المياه الخاص بالعقار الذي يقطنان فيه.

تلقى قسم شرطة ثالث المحلة إخطارًا من مستشفى المحلة العام يفيد بوصول المدعو "كرم. ع" (جزار) إلى المستشفى مصابًا بعدة طعنات بسلاح أبيض إثر مشاجرة مع جاره. 

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وباشرت التحريات الأولية، حيث تبين أن الخلافات بين المجني عليه والجاني حول عداد المياه كانت السبب في نشوب المشاجرة.

مقتل شخص بطلق ناري بسبب خلافات سابقة في الغربية

أقدم شخص على قتل آخر في قرية شرشابة التابعة لمركز زفتي بـ محافظة الغربية، حيث أطلق عليه طلقًا ناريًا بعد أن أعد له كمينًا نتيجة لخلافات سابقة بينهما.

وكانت الأجهزة الأمنية بـ الغربية قد تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بمقتل المدعو “حسام محمد خليفه” علي يد “احمد العوضي” إثر إصابته بعيار ناري في أحد شوارع القرية.

وبالانتقال إلى موقع الحادث، تبين أن القتيل كان قد دخل في مشادة مع الجاني في وقت سابق، وتفاقمت الخلافات بينهما حتى قرر الجاني الانتقام منه.

وقد أعد الجاني كمينًا للضحية، وعندما اقترب منه، أطلق عليه الرصاص فأرداه قتيلا في الحال.

تم تحرير المحضر اللازم حيال تلك الواقعة وجار ضبط الجاني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أخبار محافظة الغربية اليوم محافظة الغربية اليوم أحداث محافظة الغربية محافظة الغربية محافظ الغربية

مواد متعلقة

إصابات بهجمات مستوطنين إسرائيليين على مدنيين في الضفة الغربية

التوك توك وسيلة طلاب أولى ثانوي للحاق بالامتحانات في الغربية (بث مباشر)

مصرع جزار على يد جاره بسبب خلافات على عداد المياه بالغربية

محافظ الجيزة يفتتح أسواق اليوم الواحد بالمنيرة الغربية وكرداسة (صور)

ads

الأكثر قراءة

احتفالات وفرحة عارمة للاعبي برشلونة بعد التتويج بالسوبر الإسباني (فيديو)

الخارجية تكشف حقيقة توتر العلاقات المصرية مع الإمارات والسعودية

الخارجية تكشف عن خسائر مادية للجالية المصرية في حرائق لوس أنجلوس

برشلونة يكتسح ريال مدريد 5-2 ويتوج بطلا لكأس السوبر الإسباني

صورة لوزيرة خارجية ألمانيا تثير أزمة جديدة للحكومة السورية (فيديو)

الحزن يسيطر على لاعبي ريال مدريد بعد خسارة السوبر الإسباني أمام برشلونة (صور)

شاهد لحظة تتويج برشلونة بكأس السوبر الإسباني

لوائح فيفا تهدد صفقة انتقال تريزيجيه إلى الأهلي

منوعات

المزيد

باليساديس أكبرها، خرائط لحرائق لوس أنجلوس وامتدادها تكشف فداحة الوضع

تلميذ تونسي فى المرحلة الإعدادية يلقى قنبلة مولوتوف على مدرسته

حرائق لوس أنجلوس، النار تحرق أحياء كاملة وتحولها إلى رماد (صور)

مقتل مهرب مخدرات في اشتباك على حدود الأردن

المزيد

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق اليوم الأحد 12-1-2025

كم سجل سعر الأرز بالأسواق اليوم الأحد 12-1-2025؟

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

10 معلومات عن معرض القاهرة الدولى للكتاب 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

«والنجم والشجر يسجدان»، محمد سيد طنطاوي يوضح اختلاف العلماء في معنى النجم

كصيام الدهر، الأزهر للفتوى يوضح فضل صيام الأيام البيض من شهر رجب

تفسير رؤية تنظيف الأسنان في المنام وعلاقته بانتهاء  المشاكل الزوجية

المزيد
الجريدة الرسمية