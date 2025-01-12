مصرع شاب أسفل عجلات القطار في الغربية

لقي شاب في العقد الثالث من العمر مصرعه اليوم الأحد، نتيجة حادث قطار وقع بالقرب من قرية دفره التابعة لمركز طنطا في محافظة الغربية.

تلقت الأجهزة الأمنية بـ محافظة الغربية إخطارا من شرطة النجدة بورود بلاغ يفيد مصرع شاب يدعي “عمرو عبدالرحمن عبدالرحمن السروجى” 23 عامًا مقيم بقرية شرشابه بمركز زفتي، وقد تعرض لحادث قطار مؤسف أثناء تواجده في المنطقة مما حوله لأشلاء.

وعلى الفور تم نقله إلى مستشفى المنشاوي العام بـ طنطا، حيث أُعلن عن وفاته متأثرًا بإصاباته.

وقد تم تحرير محضر بالحادث، وتواصل الأجهزة الأمنية بـ محافظة الغربية والجهات المختصة التحقيق في ملابسات الحادث.

في الوقت ذاته، يعم الحزن على أهل الفقيد وأبناء قريته شرشابة مركز زفتي الذين نعوه ببالغ الحزن، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أسرته الصبر والسلوان.

مقتل شخص بطلق ناري بسبب خلافات سابقة في الغربية

أقدم شخص على قتل آخر في قرية شرشابة التابعة لمركز زفتي بـ محافظة الغربية، حيث أطلق عليه طلقًا ناريًا بعد أن أعد له كمينًا نتيجة لخلافات سابقة بينهما.

بلاغ للأجهزة الأمنية

وكانت الأجهزة الأمنية بـ الغربية قد تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بمقتل المدعو “حسام محمد خليفه” علي يد “احمد العوضي” إثر إصابته بعيار ناري في أحد شوارع القرية.

مشادة مع الجاني

وبالانتقال إلى موقع الحادث، تبين أن القتيل كان قد دخل في مشادة مع الجاني في وقت سابق، وتفاقمت الخلافات بينهما حتى قرر الجاني الانتقام منه.

وقد أعد الجاني كمينًا للضحية، وعندما اقترب منه، أطلق عليه الرصاص فأرداه قتيلا في الحال.

تم تحرير المحضر اللازم حيال تلك الواقعة وجار ضبط الجاني.

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