أخبار الرياضة اليوم: الزمالك يتأهل بالكونفدرالية.. الأهلي يصعد لربع نهائي دوري الأبطال.. ونجاة بعثة بيراميدز من الموت في أنجولا

شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية الهامة ولعل أبرزها:

صعود الزمالك بالكونفدرالية

فاز نادي الزمالك على بلاك بولز بثلاثة أهداف مقابل هدف باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية ليضمن التأهل للدور ربع النهائي.

وكان حسام أشرف سجل الهدف الأول للزمالك في الدقيقة 51 والثاني في الدقيقة 53.

قلص إيفوني لاعب بلاك بولز الفارق وسجل الهدف الأول في مرمى الزمالك بالدقيقة 61.

فيما سجل أحمد سيد زيزو الهدف الثالث للزمالك في مرمى بلاك بولز بالدقيقة 82.

ترتيب مجموعة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

وبعد الفوز رفع الزمالك رصيده إلى 11 نقطة في الصدارة وخلفه المصري برصيد 6 نقاط ثم إنيمبا 5 نقاط وفي المركز الأخير فريق بلاك بولز برصيد 4 نقاط.

الأهلي يتأهل رسميا لربع النهائي

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رسميًّا إلى الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، للمرة التاسعة علي التوالي، بعد فوز فريق أورلاندو بايرتس علي شباب بلوزداد بهدفين دون رد في الجولة الخامسة من دور المجموعات بالبطولة ذاتها.

وارتفع رصيد الأهلي إلى 10 نقاط بالفوز الذي حققه أمس، فيما ارتفع رصيد أورلاندو إلى 11 نقطة، وتجمد رصيد شباب بلوزداد عند 6 نقاط واستاد أبيدجان نقطة واحدة.

1-أورلاندو بايرتس 11 نقطة (5 مباريات)

2- الأهلي 10 نقاط (5 مباريات)

3- شباب بلوزداد 6 نقاط (5 مباريات)

5- إستاد أبيدجان نقطة ( 5 مباريات)

الترجي يتأهل

تأهل فريق الترجي التوتسي لدور ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا عقب الفرز علي منافسه دجوليبا بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ونجح إلياس موكوانا من تسجيل هدف الفوز لصالح الترجي التونسي في الدقيقة 67 من زمن الشوط الثاني والمباراة.

وبهذا الفوز رفع الترجي رصيده إلي النقطة العاشرة في المجموعة الرابعة بدوري أبطال إفريقيا ليتأهل رفقة بيراميدز إلي الدور ربع النهائي.

تفاصيل إصابة وسام أبوعلي

قال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن وسام أبو علي مهاجم الفريق، خضع لفحوصات طبية عقب العودة من كوت ديفوار للاطمئنان فقط، وحالته الصحية لا تدعو لأي قلق، وعاد اللاعب إلى منزله، وسوف يشارك في التدريبات الجماعية غدًا.

وأضاف أن وسام اشتكى من إجهاد وهبوط بسيط بالدورة الدموية، عقب الوصول صباح اليوم إلى مطار القاهرة، وذلك نتيجة للمجهود البدني الكبير الذي بذله اللاعب خلال مباراة الأهلي واستاد أبيدجان، التي أقيمت أمس وسط درجات حرارة ورطوبة مرتفعة، وتم فحصه طبيًّا قبل مغادرة مطار القاهرة.

بيراميدز ينجو من الموت

كشف مصدر داخل نادي بيراميدز في أنجولا، تفاصيل ساعات الرعب التي عاشتها البعثة خلال رحلة العودة إلى القاهرة، حيث تعرضت الطائرة لمطبات جوية عنيفة، مما أسفر عن انخفاض حاد في الضغط الجوي داخل الكابينة.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ"فيتو" أن بعقة بيراميدز عاشت فيلم رعب حقيقي بسبب المطبات الجوية وتقلبات الطائرة بشكل عنيف، وهو ما تسبب في انخفاض الضغط الجوي داخل الكابينة ليتعرض عدد من اللاعبين لإغماءات.

وأضاف المصدر أن تلك الفترة مرت عليهم وكأنها أيام، ووصل الأمر إلى أن بعض اللاعبين نطقوا الشهادتين، إلا أن العناية الإلهية أنقذت البعثة من موت محقق.

وشدد المصدر على أن اللاعبين بعد عودة طائرة بيراميدز وهبوطها اضطراريًّا في أنجولا لم يصدقوا أنفسهم بعد نجاتهم من الموت، مشددًا على أن عددًا كبيرًا منهم خلدوا إلى النوم في غرفهم فور وصول فندق الإقامة.

تأهل مانشستر يونايتد

فاز مانشستر يونايتد على أرسنال بركلات الترجيح بنتيجة 5-3 اليوم الأحد، ضمن منافسات بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، موسم 2024- 2025.

وتأهل اليونايتد للدور الـ32 من البطولة بعد أن انتهى الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

سقوط مدوي لمنتخب الناشئات

خسر منتخب الناشئات تحت 17 سنة أمام نظيره الكاميروني، بخماسية نظيفة، على استاد الدفاع الجوى فى التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم التي تستضيفها المغرب.

ومن المقرر أن يقام لقاء الإياب بين منتخبي مصر والكاميرون يوم 18 يناير الجاري بالكاميرون.

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