بعد أزمة الهبوط الاضطراري، تعرف على موعد عودة بعثة بيراميدز من أنجولا

ينتظر مسئولو نادي بيراميدز إجراء اختبار أخير للطائرة اليوم الأحد، لتحديد موعد عودة البعثة من أنجولا، بعض أجواء الرعب التي عاشتها البعثة خلال رحلة العودة إلى القاهرة، حيث تعرضت الطائرة لمطبات جوية عنيفة، مما أسفر عن انخفاض حاد في الضغط الجوي داخل الكابينة، وهو ما تسبب في عودتهم للعاصمة الأنجولية لواندا.

وشدد مصدر داخل بعثة بيراميدز، على أن طائرة النادي يتخضع لاختبارات اليوم لتحديد مدى تضررها من من رحلة العودة إلى القاهرة، حيث تعرضت الطائرة لمطبات جوية عنيفة، مما أسفر عن انخفاض حاد في الضغط الجوي داخل الكابينة وهو ما تسبب حالات إغماء اللاعبين، ليقرر طاقة الطائرة العودة إلى العاصمة الأنجولية لواندا والهبوط اضطرارايًّا.

وتابع المصدر على أن الاختبار يهدف للتأكد من جاهزية الطائرة للطيران مجددًا وعدم تضررها، وفي حالة التأكد ستقلع البعثة مساء اليوم لتصل القاهرة بعد ظهر غد الإثنين.

كواليس أزمة طائرة بيراميدز في أنجولا

كشف مصدر داخل بعثة بيراميدز نادي بيراميدز في أنجولا، تفاصيل ساعات الرعب التي عاشتها البعثة خلال رحلة العودة إلى القاهرة، حيث تعرضت الطائرة لمطبات جوية عنيفة، مما أسفر عن انخفاض حاد في الضغط الجوي داخل الكابينة.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ"فيتو" أن بعثة بيراميدز عاشت فيلم رعب حقيقي بسبب المطبات الجوية وتقلبات الطائرة بشكل عنيف، وهو ما تسبب في انخفاض الضغط الجوي داخل الكابينة ليتعرض عدد من اللاعبين لإغماءات.

وأضاف المصدر أن تلك الفترة مرت عليهم وكأنها أيام، ووصل الأمر إلى أن بعض اللاعبين نطقوا الشهادتين، إلا أن العناية الإلهية أنقذت البعثة من موت محقق.

وشدد المصدر على أن اللاعبين بعد عودة طائرة بيراميدز وهبوطها اضطراريا في أنجولا لم يصدقوا أنفسهم بعد نجاتهم من الموت، مشددا على أن عدد كبير منهم خلدوا إلى النوم في غرفهم فور وصول فندق الإقامة.

أول تحرك من وزير الرياضة في أزمة طائرة نادي بيراميدز

فيما أصدر وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، توجيهًا عاجلًا بتشكيل لجنة من الوزارة لمتابعة الأزمة التي تعرضت لها بعثة نادي بيراميدز في أنجولا، بالتنسيق مع السفارة المصرية في لواندا.

جاء ذلك بعد أن اضطرت طائرة الفريق للهبوط اضطراريًّا في العاصمة الأنجولية، بعد ساعتين من إقلاعها، نتيجة لمطبات جوية عنيفة.

وفي استجابة سريعة، كلف وزير الرياضة المسؤولين من الوزارة بمتابعة تطورات الوضع بشكل مستمر، بهدف التأكد من سلامة أعضاء البعثة وتقديم الدعم اللازم لهم، وذلك في إطار الحرص على ضمان سلامة الفريق وكل أفراد البعثة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، محمد الشاذلي، أن الوزير يتابع عن كثب كافة المستجدات المتعلقة برحلة البعثة وعودتها إلى القاهرة، مشيرًا إلى أنه قد اطمأن على الحالة الصحية لجميع أفراد الفريق، كما تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة الوضع بشكل عاجل.

تفاصيل رحلة طائرة نادي بيراميدز

وذكر الشاذلي أن ساعات من الرعب عاشتها بعثة بيراميدز خلال رحلة العودة إلى القاهرة، حيث تعرضت الطائرة لمطبات جوية عنيفة، مما أسفر عن انخفاض حاد في الضغط الجوي داخل الكابينة، ما أدى إلى تعرض بعض أفراد البعثة لحالات إغماء.

وبسبب هذه الظروف الجوية القاسية، اضطرت الطائرة للعودة مجددًا إلى لواندا، حيث تم السماح للبعثة بدخول البلاد مرة أخرى بدون تأشيرة جديدة للمبيت في العاصمة العاصمة الأنجولية.

وبعد ساعات من الرعب عاشتها بعثة بيراميدز، سمحت السلطات الأنجولية للبعثة بدخول البلاد مرة أخرى بدون تأشيرة جديدة، حيث تبيت البعثة لواندا في العاصمة الأنجولية، بعد عودتها الاضطرارية، إلى أنجولا عقب سفر الطائرة الخاصة لنحو ساعتين.

وبعد قرابة ساعتين من رحلة عودة بيراميدز إلى القاهرة التي كان مقررًا لها أن تستغرق أكثر من 10 ساعات، تعرضت الطائرة لمطبات جوية عنيفة، وهبط الضغط الجوي في الكابينة، ما تعرض معه بعض أفراد البعثة للإغماء.

واضطرت الطائرة للعودة مرة أخرى إلى لواندا في أنجولا، بسبب التقلبات الجوية والضغط القوي والمطبات الهوائية، وذلك للاطمئنان على الطائرة وعلاج بعض أفراد البعثة المصابين، وما يزال الجميع في انتظار ما ستفسر عنه الأحداث.

وحقق بيراميدز فوزا غاليًا على مضيفه ساجرادا في أنجولا بهدف دون مقابل سجله مروان حمدي، ليضمن بيراميدز التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا لأول مرة في تاريخه.

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