أورلاندو يفوز على شباب بلوزداد ويتأهل رفقة الأهلي لربع نهائي دوري الأبطال

فاز فريق أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي، على شباب بلوزداد بهدفين دون رد في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وحسم الفريق الجنوب إفريقي تأهله لدور ربع النهائي بشكل رسمي عن المجموعة الثالثة كما أكد تأهل الأهلي رسميا للدور نفسه عن المجموعة نفسها.

وتحدد مبارة الأهلي مع أورلاندو في الجولة السادسة والأخيرة بالقاهرة الصدارة في المجموعة بعد أن ضمن الفريقان الصعود.

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

1-أورلاندو بايرتس 11 نقطة (5 مباريات)

2- الأهلي 10 نقاط (5 مباريات)

3- شباب بلوزداد 6 نقاط (5 مباريات)

5- إستاد أبيدجان نقطة ( 5 مباريات)

الأهلي يفوز على إستاد أبيدجان

افتتح إستاد أبيدجان التسجيل عن طريق سان جين كوري في الدقيقة 26 من تصويبة رائعة، فيما تعادل النادي الأهلي عن طريق إمام عاشور، بعد ما أكمل رأسية وسام أبو علي في الشباك بالدقيقة 53، وعاد إمام عاشور وسجل الهدف الثاني له وللأهلي في الدقيقة 73 عن طريق رأسية مميزة، وسجل إمام عاشور الهاتريك في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

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