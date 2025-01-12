أخبار الاهلي، الأحمر يبدأ الاستعداد للجونة وعودة هاني وأزمة تجديد أكرم توفيق مستمرة

تقدم "فيتو" خدمة نشرة أخبار النادي الأهلي، ترصد خلالها أهم الأحداث داخل القلعة الحمراء خلال الساعات القليلة الماضية.

الدوري المصري

الدورى المصري ، قال مصدر داخل الاهلي ان مسئولي النادي يضعون فى الوقت الحالي اللمسات الاخيرة على اول صفقتين فى ميركاتو الشتاء حيث يتطلع الاهلي لإعلان اول صفقتين فى الانتقالات الشتوية قريبًا مؤكدًا ان الامور اقتربت من خط النهاية وسيتم الاعلان قريبًا عنهما.

الاهلي

اكرم توفيق

كما يعقد خلال الساعات القادمة محمد رمضان المدير الرياضى بالنادي الاهلي جلسة مع اكرم توفيق لاعب الفريق لحسم ملف تجديد تعاقده الذى ينتهي بنهاية الموسم الحالي حيث يرغب اللاعب فى الحصول على ما يقرب من 25 مليون جنيه سنويا فى ظل امتلاكه عرضا مغريا من الشمال القطري الذى انهي معه اتفاقه المالي كاملا وينتظر جولة اخيرة حاسمة من المفاوضات مع الاهلي قبل حسم موقفه النهائى.

اكرم توفيق

محمد هاني

ويدرس مارسيل كولر المدير الفني للاهلي اعادة محمد هاني للتشكيل الاساسي للفريق فى مباراة الجونة الأربعاء القادم وذلك بعد الإطمئنان على اللاعب الذى عاد للتواجد امس فى تشكيلة الفريق بعد مشاركته بديلًا عقب تعافيه من الاصابة فى الرباط الصليبي الخلفي.

محمد هاني

مباراة الاهلي والجونة

يعقد مارسيل كولر المدير الفني للاهلي جلسة مع جهازه المعاون اليوم استعدادا لمواجهة الجونة الاربعاء المقبل.

ويبدأ مارسيل كولر المدير الفني للاهلي دراسة فريق الجونة استعدادا للمواجهة المرتقبة بين الفريقين الاربعاء القادم ضمن منافسات الدوري.

ويمنح مارسيل كولر المدير الفني للاهلي لاعبيه راحة سلبية من التدريبات اليوم الاحد بعد العودة من كوت ديفوار حيث يستأنف الفريق تدريباته غدا استعدادا لمواجهة الجونة الاربعاء المقبل.

الاهلي والجونة

ويستعد الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاهلي لمواجهة الجونة الاربعاء القادم ضمن منافسات الدوري.

وعادت بعثة الاهلي الى القاهرة صباح اليوم قادمة من كوت ديفوار بعد الفوز على ستاد ابيدجان امس بثلاثية مقابل هدف وحي في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب “فيليكس هوفويت بوانيي" بساحل العاج، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

الاهلي

موعد مباراة الأهلي القادمة

ويلتقي النادي الأهلي الجونة يوم الأربعاء 15 يناير الجاري بالدوري المصري في تمام الساعة 7 مساء.

الأهلي يفوزعلى إستاد أبيدجان

افتتح إستاد أبيدجان التسجيل عن طريق سان جين كوري في الدقيقة 26 من تصويبة رائعة، فيما تعادل النادي الأهلي عن طريق إمام عاشور، بعد ما أكمل رأسية وسام أبو علي في الشباك بالدقيقة 53، وعاد إمام عاشور وسجل الهدف الثاني له وللأهلي في الدقيقة 73 عن طريق رأسية مميزة، وسجل إمام عاشور الهاتريك في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

الاهلي

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

1- الأهلي 10 نقاط (5 مباريات)

2- أورلاندو بايرتس 8 نقاط (4 مباريات)

3- شباب بلوزداد 6 نقاط (4 مباريات)

5- إستاد أبيدجان نقطة ( 5 مباريات)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.