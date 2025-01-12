الأحد 12 يناير 2025
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خارج الحدود

حرائق لوس أنجلوس تقترب من منزل كامالا هاريس

كامالا هاريس، فيتو
كامالا هاريس، فيتو

حرائق لوس أنجلوس، أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن حريقًا ضخمًا اندلع بسرعة في أحد أغنى أحياء مدينة لوس أنجلوس ليلة أمس السبت، حيث اقتربت النيران من منزل نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس.

وأسرعت خدمات الطوارئ في محاولة لاحتواء الحريق، بعد أن غير حريق منطقة باليساديس الأكبر في المدينة المطلة على البحر، اتجاهه بسرعة ليلة الجمعة، وتقدم نحو حي للأثرياء والمشاهير، هو برانتوود المقيمة فيه هاريس، وقيمته 5 ملايين دولار.

ويقيم في الحي أيضا الممثل أرنولد شوارزينيجر حاكم كاليفورنيا الأسبق، والممثلة الأمريكية ريز ويذرسبون، وميرل ستريب.

ودمرت الحرائق في مختلف أنحاء منطقة لوس أنجلوس أحياء بأكملها وأجبرت عشرات الآلاف من الناس على الفرار، وقال مسؤولون إن 16 شخصًا على الأقل لقوا حتفهم ودمر أكثر من 12 ألف مبنى.

ولا يزال حريق باليساديس أكبر حريق مشتعلا وشارك المسؤولون المزيد من أوامر الإخلاء والتحذيرات لمنطقتي إنسينو وبرينتوود في لوس أنجلوس. كما تسبب حريق إيتون، فوق ألتادينا في شمال مقاطعة لوس أنجلوس، في مقتل 11 شخصا على الأقل وحرق أكثر من 22 ميلا مربعا، مخلفا مشاهد مروعة من الدمار.

وحققت فرق الإطفاء تقدما كبيرا في حريق كينيث وحريق هيرست، اللذين اندلعا في وادي سان فرناندو في لوس أنجلوس.

وقالت قناة "سي بي أي" نيوز إن السكان يشعرون بالقلق بينما تكافح مقاطعة لوس أنجلوس مع فشل تنبيهات الإخلاء.

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مدينة لوس أنجلوس كامالا هاريس أرنولد شوارزينيجر حاكم كاليفورنيا الأسبق ريز ويذرسبون ميرل ستريب أغنى أحياء مدينة لوس أنجلوس

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