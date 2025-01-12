الأحد 12 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

مقتل 14 شخصا وفقدان 12 آخرين وتدمير7000 مبنى، أحدث حصيلة لخسائر حرائق لوس أنجلوس

حرائق لوس أنجلوس،
حرائق لوس أنجلوس، فيتو

أعلنت عمدة لوس أنجلوس كارين باس، مساء اليوم الأحد، عن مقتل 14 شخصا وفقدان 12 آخرين بسبب موجة الحرائق التي تضرب الولاية.

وبحسب «سكاي نيوز»، قالت السلطات في لوس أنجلوس، إن أكثر من 7000 مبنى تضرر أو دُمّر.

 

حرائق الغابات فى لوس أنجلوس الأمريكية

بدأ ناجون من حرائق لوس أنجلوس، اليوم، فى العودة إلى منازلهم بعد إجلائهم منها خلال الأيام الماضية، على أمل أن تكون منازلهم قد نجت من أسوأ آثار الدمار.

ورصدت وسائل إعلام أمريكية صدمة للمواطنين العائدون إلى منازلهم فى لوس أنجلوس، حيث لم يجد كثيرون منهم سوى أبنية مدمرة وأنقاضا وذكريات محتها الحرائق.

ووصفت السلطات الأمريكية، حرائق الغابات بأنها وهي واحدة من أسوأ الكوارث الطبيعية التي تضرب كاليفورنيا على مر تاريخها، أودت بحياة 10 أشخاص على الأقل منذ الجمعة وألحقت أضرارا كلية أو جزئية بأكثر من 10 آلاف مبنى.

وتظهر مقاطع مصورة لقطات فوتغرافية، بعض الأحياء ومنها باسيفيك باليساديس وألتادينا منازل محترقة بالكامل، وكأنها منطقة حرب.

 

مشاهد حرائق أمريكا أشبه بساحة حرب وعمليات قصف

وقال الرئيس الأمريكى جو بايدن خلال اجتماع في البيت الأبيض إن المشهد "أشبه بساحة حرب وعمليات قصف".

لكن تراجع قوة الرياح الجمعة من شأنه أن يساعد الإطفائيين في مكافحة النيران في حين ما زالت خمس حرائق رئيسية نشطة.

وقال خبير الأرصاد الجوية مايك وافورد "نشهد حاليا تراجعا طفيفا لقوة الرياح، وأشار إلى أن الرياح ستنحسر بشكل كبير مساء السبت، مع ذلك، فإن الظروف، مع الجفاف الشديد والرياح التي يُتوقع أن تعود لتشتد، لا تزال تثير القلق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

لوس انجلوس الحرائق حرائق لوس أنجلوس لوس أنجلوس الأمريكية حرائق الغابات كاليفورنيا بايدن

مواد متعلقة

حرائق لوس أنجلوس، النار تحرق أحياء كاملة وتحولها إلى رماد (صور)

ترامب يهاجم رجال الإطفاء بسبب حرائق لوس أنجلوس

رياح الشيطان تعبث بأمريكا، خبير جيولوجي يكشف سر تدمير لوس أنجلوس بالحرائق المستعرة

حرائق لوس أنجلوس تقترب من منزل كامالا هاريس
ads

الأكثر قراءة

الخارجية تكشف حقيقة توتر العلاقات المصرية مع الإمارات والسعودية

برشلونة يقلب الطاولة على ريال مدريد برباعية في الشوط الأول من السوبر الإسباني

صورة لوزيرة خارجية ألمانيا تثير أزمة جديدة للحكومة السورية (فيديو)

ارتفاع كبير في سعر الكتكوت الأبيض والبط بالأسواق اليوم الأحد

كارثة بيئية، خبير علوم الأرض يكشف توقعات الحرائق في أمريكا الأيام المقبلة

مصرع شاب أسفل عجلات القطار في الغربية

هرب من الذبح، ثور هائج يتسبب بمصرع سيدة وإصابة شاب في بني سويف

حرائق لوس أنجلوس، النار تحرق أحياء كاملة وتحولها إلى رماد (صور)

منوعات

المزيد

تلميذ تونسي فى المرحلة الإعدادية يلقى قنبلة مولوتوف على مدرسته

حرائق لوس أنجلوس، النار تحرق أحياء كاملة وتحولها إلى رماد (صور)

مقتل مهرب مخدرات في اشتباك على حدود الأردن

نائبة برلمانية تحصل على 258 جنيها مقابل تقبيل يد الرئيس التركي أردوغان (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

كم سجل سعر الأرز بالأسواق اليوم الأحد 12-1-2025؟

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق اليوم الأحد

سعر النحاس في الأسواق اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

10 معلومات عن معرض القاهرة الدولى للكتاب 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

«والنجم والشجر يسجدان»، محمد سيد طنطاوي يوضح اختلاف العلماء

كصيام الدهر، الأزهر للفتوى يوضح فضل صيام الأيام البيض من شهر رجب

تفسير رؤية تنظيف الأسنان في المنام وعلاقته بانتهاء  المشاكل الزوجية

المزيد
الجريدة الرسمية