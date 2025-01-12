أخبار مصر اليوم: الأرصاد تحذر من الشبورة الكثيفة على هذه الطرق.. تطبيق قرار تطعيم الحمى الشوكية للمعتمرين بداية من 10 فبراير.. إتاحة السلع الاستراتيجية بأسعار مخفضة

أخبار مصر اليوم، نشر قسم أخبار مصر عددًا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:





الحكومة: الكارت الموحد الطريق الأمثل لوصول دعم التموين لمستحقيه

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء: إن الكارت الموحد لصرف الدعم التمويني يمكن تحميله على المحمول، ويستهدف إيصال الدعم لمستحقيه.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”:"مازالت مرحلة تنقية قاعدة البيانات مستمرة ويتم الانتهاء منها في الفترة المقبلة".

الأرصاد تحذر من الشبورة الكثيفة على هذه الطرق غدا

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية صباحًا قد تكون كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وعلى الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد.





الجيزة تطلق نماذج استرشادية شاملة لامتحان اللغة العربية لدعم طلاب الإعدادية (صور)

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة عن إطلاق مجموعة متكاملة من النماذج الاسترشادية الشاملة لكافة المواد الدراسية لطلاب الشهادة الإعدادية.





وقدمت المديرية نماذج استرشادية في اللغة العربية، والتي تم إعدادها بعناية فائقة من قبل فريق متخصص، إلى مساعدة الطلاب على فهم طبيعة الأسئلة المتوقعة في الامتحانات، وتدريبهم على حلها بشكل صحيح، وبالتالي زيادة ثقتهم بأنفسهم وتحقيق نتائج متميزة.

غلق باب التقديم لوظائف البوسنة والهرسك

انتهت وزارة العمل، اليوم الأحد، من تلقي طلبات فرص العمل بدولة البوسنة والهرسك التي أعلنت عن البدء في تلقي طلبات فرص العمل الاثنين الماضي الموافق 6 يناير، براتب 700 يورو شهريا.





شروط الحصول على منحة الولادة لعام 2025 والمستندات المطلوبة

يزداد البحث من قبل المواطنين حول شروط الحصول على منحة الولادة لعام 2025 والمستندات المطلوبة، وذلك من قبل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.



وحول شروط الحصول على منحة الولادة لعام 2025 والمستندات المطلوبة، فإن موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أكد أنه تستحق المرأة العاملة المؤمن عليها الحصول على تعويض مالي يعادل 75% من أجر الاشتراك التأميني، ويتم صرفه عن فترة إجازة الوضع المحددة قانونيًا، شريطة توافر الشروط اللازمة.

الأرصاد تكشف عن ارتفاع في درجات الحرارة بدءا من الغد

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن ارتفاع درجات الحرارة بقيم تتراوح بين (4:3) درجة على أغلب الأنحاء خلال الأيام القادمة بدءا من الغد



وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غد الاثنين، حيث يسود طقس مائل للدفء على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد،معتدل على السواحل الشمالية، دافئ عل جنوب البلاد،شديد للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على اغلب الأنحاء.

الصحة: تطبيق قرار تطعيم الحمي الشوكية للمعتمرين بداية من 10 فبراير

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن بدء تطبيق قرار السلطات السعودية بضرورة الحصول علي تطعيم الحمي الشوكية للراغبين في السفر لأداء مناسك العمرة بداية من يوم 10 فبراير 2025.





الكهرباء: إضافة 12.85 ميجاوات طاقات متجددة وبطاريات تخزين بنهاية 2025

أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الطاقة المتجددة هي السبيل لتحقيق التنمية المستدامة، وحماية البيئة، وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.



وأوضح وزير الكهرباء والطاقة المتجددة خلال كلمته أمام الجمعية العامة لـ الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "IRENA" فى دورتها الخامسة عشر المنعقدة بدولة الإمارات العربية المتحدة بمشاركة ما يقرب من 140 دولة وحضور المنظمات والجهات الدولية المعنية، أن هذه الرؤية متماشية مع أهداف التنمية المستدامة، وعلى رأسها الهدف السابع المتعلق بضمان توفير طاقة نظيفة وميسورة التكلفة ومتطورة للجميع، وأننا نمتلك العديد من مشروعات الطاقة المتجددة والتى تعد من أكبر مشروعات الطاقة في الشرق الأوسط ويتم تنفيذها بشكل كامل عن طريق القطاع الخاص.

وزارة السياحة تدرس إدراج دير الأنبا بولا بالبحر الأحمر ضمن البرامج السياحية

استقبل، اليوم الأحد، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، بمكتبه بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الأنبا دانيال النائب البابوي وأسقف ورئيس دير الأنبا بولا بالبحر الأحمر، والوفد المرافق له، للوقوف على ما يتم من أعمال بمشروع ترميم دير الأنبا بولا بالبحر الأحمر وتطوير الخدمات السياحية به.





حماية المستهلك: إتاحة السلع الاستراتيجية بأسعار مخفضة بحلول شهر رمضان

أكد إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك أن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات الاقتصادية التي تُسهم في وفرة السلع الأساسية وإتاحتها ومنها استقرار سعر النقد الأجنبي، والإفراجات عن العديد من السلع الغذائية من الموانئ.





ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.