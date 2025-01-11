وزير الصحة يتفقد إنشاء مركز أورام منوف بتكلفة 2.2 مليار جنيه

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، يرافقة اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم السبت، مشروع إنشاء مركز أورام منوف، وذلك في إطار جولاته الميدانية لمتابعة سير العمل بالمنشآت الصحية، ومتابعة معدلات التنفيذ بالمشروعات الصحية الجاري تنفيذها.

تكلفة إنشاء مركز أورام منوف تقدر بنحو 2.2 مليار جنيه

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن تكلفة إنشاء مركز أورام منوف تقدر بنحو 2.2 مليار جنيه، ويقام على مساحة 29 ألف متر مربع، ومن المقرر أن يتكون من 6 طوابق، ويضم قسمًا لصحة المرأة، يقدم خدمات الاستقبال، والكشف، وقسم الأشعة يحتوي على 3 أجهزة سونار، وجهاز ماموجرام رقمي، وجهاز أشعة مقطعية، وأشعة رنين مغناطيسي، وأشعة سينية، بالإضافة إلى قسم الطب النووي، وقسم الطوارئ الذي يحتوي على جهاز إنعاش قلبي ورئوي، وغرفة كشف، و3 غرف علاج، و3 أسرة ملاحظة.

ولفت «عبدالغفار» إلى أن مركز أورام منوف يضم 15 عيادات خارجية، منهم عيادة فرز أولى، و2 عيادة جراحة، و2 عيادة علاج أورام، وعيادة لجرعات الكيماوي، وعيادة متابعة، وعيادة العلاج التلطيفي، و2 عيادة أورام أطفال، و2 عيادة أسنان، و2 غرفة لسحب العينات، وصيدلية.

المركز يضم معامل سحب عينات، ومعمل هيماتولوجي

ونوه «عبدالغفار» إلى أن المركز يضم معامل سحب عينات، ومعمل هيماتولوجي، ومعمل كيمياء، ومعمل بكتيولوجي، ومعمل هرمونات ودلالات أورام، ومعمل باثولوجي، وقسم التحاليل النسيجية - PCR - ومعمل مناعة، وبنك دم تخزيني.

وتابع «عبدالغفار» أن الطاقة الاستيعابية المقررة للمركز تبلغ 203 أسرة، بينهم 138 سرير داخلي، منهم 54 جراحة، و54 باطنة، و30 أطفال، بالإضافة إلى 50 سرير رعاية، منهم 20 سرير عناية متوسطة، و20 سرير عناية مركزة، و10 سرير عناية أطفال، ووحدة مراقبة مركزية، كما تبلغ الطاقة الاستيعابية لوحدة العلاج التلطيفي 15 سريرا، و15 سريرا في وحدة زرع النخاع، كما تبلغ الطاقة الاستيعابية لقسم العمليات 15 سريرا، و6 أسرة تحضير، و9 أسرة في وحدة الإفاقة.

رافق الوزير خلال الجولة، الدكتور أنور إسماعيل، مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور محمد مصطفى عبدالغفار، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، والدكتور أحمد مصطفى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتور بيتر وجيه، رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور محمد زيدان، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي ومدير إدارة المجالس الطبية المتخصصة، والدكتور أسامة عبدالله، وكيل الوزارة بمحافظة المنوفية.

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