حماية المستهلك: حملات رقابية مكثفة على الأسواق لضبط أسعار السلع قبل شهر رمضان

يكثف جهاز حماية المستهلك حملاته الرقابية بالتعاون مع الأجهزة الرقابية والتنفيذية بالمحافظات لتحقيق الإنضباط بالأسواق ووصول السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة خاصة مع قُرب حلول شهر رمضان المُعظم والذي يتزايد فيه الاستهلاك.

وأكد الجهاز على ضرورة التأكد من الوفرة والإتاحة السلعية في الأسواق فضلا عن إتاحتها بأسعار تنافسية.

ويعكف الجهاز على تنفيذ ومتابعة القرارات الصادرة من مجلس الوزراء بشأن ضبط الأسواق وأسعار السلع، والتأكيد الدائم بضرورة مواصلة العمل على توفير مخزون كافٍ من مختلف أنواع السلع الأساسية، وضرورة القيام بالمتابعة المستمرة للأسواق وضبط الأسعار، مع تشديد الرقابة من خلال التنسيق بين الجهات وأجهزة الدولة المعنية؛ لتحقيق الانضباط فى الأسواق ومنع أية ممارسة احتكارية لأي سلعة، لاسيما فيما يتعلق بشأن السبع سلع الإستراتيجية وهم، وهم ( زيت الخليط – الفول – الأرز – اللبن – السكر – المكرونة – الجبن الأبيض ).

وكان ابراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك قد زار،صباح اليوم، ديوان عام محافظة الفيوم ، وكان في استقباله الدكتور أحمد الأنصاري "محافظ الفيوم "، في إطار المتابعة الميدانية للأسواق وأسعار السلع،

ومن جانبه، اكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم حرص المحافظة على ضبط الأسواق واستقرار الأسعار، وتكثيف الحملات الرقابية على منافذ بيع السلع الغذائية والمحال التجارية، للتأكد من سلامة وجودة المعروض منها ومطابقته للاشتراطات الصحية، حفاظًا على سلامة المواطنين، مشيرًا إلى التعاون الكامل للأجهزة التنفيذية بالمحافظة، مع جهاز حماية المستهلك، في الحملات الرقابية والقيام بالدور المنوط بالجهاز في تحقيق انضباط الأسواق والتصدي للممارسات السلبية لاحتكار السلع، مثمنًا قرارات رئيس مجلس الوزراء الصادرة مؤخرًا للمساهمة في مراقبة الأسواق وضبط الأسعار وضمان توافر وإتاحة السلع للمواطنين بالأسواق ومنافذ البيع المختلفة، لافتًا إلى جهود الأجهزة الرقابية والتنفيذية بالمحافظة في متابعة أثر هذه القرارات على السلع السبعة الإستراتيجية والأساسية التي تهُم المواطنين.

ووجه محافظ الفيوم لرئيس مجلس الوزراء بشأن القرارات التي تم اتخاذها مؤخرا، والتي تسهم في ضبط الأسعار ومراقبة الأسواق وضمان توافر وإتاحة السلع بالأسواق للمواطنين، مؤكدا أن هناك جهود مكثفة من كافة الأجهزة الرقابية والتنفيذية بالمحافظة لمتابعة أثر هذه القرارات على السلع السبع الاستراتيجية والأساسية التي تهُم المواطنين، وأيضًا متابعة مدى الالتزام بها ميدانيًّا.

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