الأحد 12 يناير 2025
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النجار: انتظام سريان امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجيزة (صور)

امتحانات الفصل الدراسي
امتحانات الفصل الدراسي الأول
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أعلن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة انتظام سريان امتحانات الفصل الدراسي الأول دون أي معوقات بجميع اللجان على مستوى الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة وذلك للمرحلة الإبتدائية والإعدادية والثانوية حيث يؤدي الامتحانات ٧٧٨١٩٤ طالبًا وطالبة بالمرحلة الابتدائية من الصف الثالث إلى السادس الابتدائي و٢٢٨٩٩٨ طالبًا وطالبة بالصف الأول الإعدادي و٢١٣١٦٩ طالب وطالبة بالصف الثاني الإعدادي و ١٠٤٠١٤ طالبًا وطالبة بالصف الأول الثانوي و٨٩٥١٠ طالبًا وطالبة بالصف الثاني الثانوي. 


وأكد " النجار " على توفير كافة سبل الراحة للطلبة وتهيئة المناخ المناسب لتركيز الطلاب وتوفير الرعاية الصحية لهم أثناء تأدية الامتحانات، وضمان الشفافية والنزاهة داخل اللجان ومنع كل صور الغش ومتابعة سير الامتحانات أولا بأول والاستجابة الفورية لأية طوارئ مؤكدا على ضرورة التزام الطلاب بالتعليمات وقواعد أداء الامتحانات.


وشدد محافظ الجيزة على المتابعة اليومية لجاهزية اللجان وتذليل كافة العقبات لتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات.


كما أوضح محافظ الجيزة استمرار تفعيل غرف العمليات بديوان عام المحافظة والتنسيق مع غرف العمليات بديوان مديرية التربية والتعليم والإدارات التعليمية لمتابعة سير الامتحانات وتلقي الإخطارات فور حدوثها واتخاذ الإجراءات اللازمة، وأعرب عن تمنياته بالتوفيق والنجاح للطلاب في استكمال مسيرتهم التعليمية بنجاح وتفوق.

 مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة يتابع انتظام سير العملية الامتحانية

من جهته قام سعيد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة بالمرور على عددًا من المدارس لمتابعة انتظام سير العملية الامتحانية حيث تم تحويل بعض المخالفات التي تم رصدها الي الشئون القانونية للتحقيق فيها وذلك بمدرستي نزلة شهداء الشوبك التابعة لإدارة البدرشين التعليمية والجزيرة الرسمية التابعة لإدارة العياط التعليمية لعدم ظهور النظافة بالشكل المناسب.  


وأشار مدير المديرية إلى التنبيه على مديري الإدارات التعليمية بالالتزام بالتوجيهات الصادرة، بالتواجد خلال الامتحانات، والتأكد من وصول أوراق الإجابة وبدء أعمال اللجان في مواعيدها المحددة، مع منع دخول الهواتف المحمولة للطلاب والمراقبين.
 

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