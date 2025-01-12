الأحد 12 يناير 2025
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ثقافة وفنون

باريس هيلتون تتبرع بـ 200 ألف دولار للعائلات المتضررة من حرائق كاليفورنيا

باريس هيلتون، فيتو
باريس هيلتون، فيتو

تبرعت، نجمة تلفزيون الواقع والمغنية، باريس هيلتون بمبلغ 100 ألف دولار، لمساعدة الأسر المتضررة من حرائق الغابات في لوس أنجلوس بكاليفورنيا.

كما تبرعت بما يصل إلى 100 ألف دولار، لصندوق جمع التبرعات، التي تم إنشاءه مؤخرا لمواجهة الحرائق، علاوة علي كونها أعلنت أنها تخطط للتطوع شخصيًا هذا الأسبوع للمساعدة في جهود الإنقاذ.

يذكر أن باريس هيلتون خسرت منزلها، في حرائق كاليفورنيا.

سيلينا جوميز تتبرع بـ 5 ملايين دولار لصندوق إغاثة الحرائق في كاليفورنيا

 أعلن توماس تيج، الرئيس التنفيذي لمنظمة Direct Relief، أن النجمة سيلينا جوميز، تبرعت بمبلغ 5 ملايين دولار، لدعم صندوق إغاثة حرائق الغابات في جنوب كاليفورنيا. 

كما تبرعت الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار، جيمي لي كرتيس، بمليون دولار أمريكي.

نجوم هوليوود يفقدون منازلهم بسبب حرائق كاليفورنيا

 وخسر عدد من نجوم هوليوود، منازلهم، بسبب حرائق ولاية كاليفورنيا، المستمرة حتى الآن.

 وتسببت النيران، المشتعلة منذ الثلاثاء الماضي، في حريق منازل كلا من الممثل آدم برودي، وليجتون ميستر، ونجمة تلفزيون الواقع والمغنية باريس هيلتون، وبيلي كريستال، وغيرهم.

حرائق ولاية كاليفورنيا الأمريكية

 وتواجه ولاية كاليفورنيا الأمريكية، حرائق ضخمة بسبب موجة رياح، أشعلت النيران في الغابات المستعرة.

وأودت الحرائق، حتى الآن بحياة 5 أشخاص، فيما دمرت مئات المنازل، وأجبرت أكثر من 100 ألف شخص على الإخلاء، واستنزفت موارد مكافحة الحرائق وإمدادات المياه إلى أقصى حد، في ظل استمرار الرياح القوية التي تعيق جهود الإطفاء منذ  اندلاع الحرائق يوم الثلاثاء الماضي.

سيلينا جوميز تتبرع بـ 5 ملايين دولار لصندوق إغاثة الحرائق في كاليفورنيا

خسائر نجوم هوليوود بسبب حرائق كاليفورنيا (فيديوجراف)

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